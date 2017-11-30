Kartal'daki mühendis cinayetinde "cinsel taciz" iddiası

İstanbul'da bir GSM operatöründe bilgisayar mühendisi olarak çalışan 31 yaşındaki Volkan Karadeli'yi öldürüp olaydan bir ay sonra yakalanıp tutuklanan Muzaffer A.'nın 34 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada, mühendisin daha önce kendisine ilişki teklifinde bulunduğunu anlatan sanık, olay günü ise cinsel tacize uğraması nedeniyle cinayeti işlediğini öne sürdü.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, geçen mart ayında Volkan Karadeli'ye ulaşamayan iş arkadaşları şüphelenerek durumu polise bildirdi. Eve giren polisler Karadeli'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Evde dağınıklık yoktu, kapı zorlanmadan açılmıştı. Kamera kayıtlarından şüpheli tespit edildi. Olaydan yaklaşık bir ay sonra 17 yaşındaki şüpheli Muzaffer A. Adana'da yakalandı. Suçlamaları kabul eden şüpheli İstanbul'a getirildi, tutuklandı. Mühendisin vücudunda 30 adet kesici, delici alet yarası olduğu belirlendi. Şüpheli Muzaffer A. evden çıkarken Karadeli'ye ait cep telefonu ve bilgisayarı içindeki bilgileri yok etmek için aldığını, cinayeti de ani gelişen bir olay sonucunda işlediğini söyledi. Savcılık "tasarlayarak öldürme" suçundan Muzaffer A. hakkında 18 yıldan 24 yıla ve "yağma" suçundan 6 yıl 8 aydan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.



"TACİZDE BULUNDU"

Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muzaffer A. ve avukatı katıldı. Duruşmada savunma yapan Muzaffer A. bilgisayar işi yaptığından Karadeli ile aralarında ağabey-kardeş ilişkisi olduğunu belirtti. Olay günü Antalya'dan İstanbul'a Karadeli ile görüşmek için geldiğini, öncesinde de çok defa evine gittiğini anlatan Muzaffer A., "Bana cinsel tacizde bulundu. Çantamdaki bıçağı çıkardım. Gerisini hatırlamıyorum" dedi. Ağabeyi gibi gördüğü Karadeli'nin daha önce de kendisine ilişki teklifinde bulunduğunu ancak tepki göstermesi üzerine özür dilediğini öne süren Muzaffer A., "Sonra bir daha gündeme getirmedi, ben de affettim" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın akıl hastası olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.