Beyoğlu'nda birlikte yaşadığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın yakalandı.



AA'nın haberine göre, gece 02.00 sıralarında Kasımpaşa Aynalı Çeşme Caddesi üzerinde Salih Yiğiter ile birlikte yaşadığı kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu kadın yanındaki bıçakla Yiğiter'i yaralayarak kaçtı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Yiğiter'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında şüpheli Çiğdem A.'yı yakaladı. Polis şüpheli Çiğdem A.'yı Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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