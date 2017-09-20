İspanyol polisinin, Madrid yönetiminin yasadışı ilan ettiği bağımsızlık referandumuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Katalonya hükümet binalarına düzenlediği operasyonun ardından Katalonya lideri Carles Puigdemont kamera karşısına geçti.

Kabine üyeleriyle birlikte bir açıklama yapan Puigdemont, Katalan hükümet üyelerini tutuklayan İspanya'nın 'totaliter bir yaklaşım' geliştirdiğini belirtti ve bağımsızlık referandumununun 1 Ekim'de yapılacağını ifade etti.

Puidgemont, polis operasyonlarının yasadışı olduğunu ve Katalanların sandığa gitme hakkını hedeflediğini belirtti. Katalan lider ayrıca Madrid yönetiminin Katalonya'da fiili bir olağanüstü hal ilan ettiğini söyledi.

Katalonya özerk yönetimi 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yapılması kararı almış ancak İspanya Anayasa Mahkemesi referandumu iptal etmişti. İspanyol polisi sabah saatlerinde Katalonya hükümet binasına yönelik bir operasyon düzenleyerek içlerinde özerk yönetimin ekonomi bakan yardımcısının da bulunduğu 12 kişiyi gözaltına almıştı.