Katalonya'dan fesih kararına tepki!

İspanyol hükümeti geçtiğimiz gün, Katalonya özerk yönetimi hükümetini feshederek, en fazla 6 ay içerisinde erken yerel seçime gidilmesi kararını almış ve bu kararı oylanması için senatoya göndermişti.
Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, Katalan resmi televizyonu TV3'te yaptığı açıklamada, "İspanyol hükümetinin 155. maddeyi uygulama kararı, diktatör Franco'nun Katalonya yönetimini feshetmesinden bu yana Katalonya kurumlarına karşı yapılan en kötü saldırıdır." dedi.
İspanyol hükümetini, "Katalonya'nın kendi kendini yönetmesini ve Katalanların demokratik taleplerini ortadan kaldırmakla" suçlayan Puigdemont, "Katalanların sandıkta verdiği kararı, İspanya hükümeti bir çalışma odasında altüst etmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Puigdemont, İspanya hükümetinin oylanmak üzere Senato'ya gönderdiği 155. madde ile ilgili karara cevabın, Katalonya parlamentosu tarafından verileceğini, Katalonya'nın atacağı yeni adımlar için parlamento genel kurulunun önümüzdeki günlerde toplanacağını bildirdi.
Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell de aynı kanala verdiği demeçte, "Geri tek bir adım bile atmayacağız. Çünkü Katalanların demokratik olarak seçtiği meşru temsilcileriz." dedi.
Forcadell, İspanya hükümetinin 155. maddeyi uygulama kararını "ne yasallığı olan ne siyasi meşruluğu bulunan, ne de Katalanların çoğunluğunun desteğini alan bir girişim" olarak nitelendirdi ve "Bu karar, tüm sınırları aşan bir darbedir." ifadesini kullandı.
İspanya hükümetinin aldığı Katalonya özerk yönetim hükümetini feshetme ve en fazla 6 ay içinde erken yerel seçime gitme kararının 27 Ekim'de Senato'da görüşülüp oylanması ve kabul edilmesi bekleniyor.
Katalonya yerel parlamentosunun ise 24 Ekim Salı günü toplanarak merkezi hükümetin kararına karşı atılacak adımları görüşmesi beklenirken, bir bağımsızlık ilanı oylaması olasılıklar arasında gösteriliyor.
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