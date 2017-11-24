Katalonya Savcısı ayrılıkçıların hedefinde! Evine girdiler

Katalonya'da, bağımsızlık yanlısı girişimlere karşı yürütülen yargı sürecinde görev alan hakim ve savcıları hedef alan saldırılar başlatılması dikkati çekti.

Adalet Bakanı Rafael Catala, Katalonya'daki bazı hakim ve savcıların evlerinin duvarlarına tehdit içerikli yazılar yazıldığını, ayrıca kimliği belirlenemeyen bazı kişilerin Katalonya Savcısı'nın evine girerek elektrikleri kestiğini söyledi.

Mecliste konuşan Catala, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı siyasi partileri hedef alarak "Demokrasi ve özgürlük içinde yaşamak istemeyenler, baskı ve tehdit altındaki toplumda yaşamaktan rahat gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

İspanyol basınında çıkan haberlerde de Katalonya'daki hakim ve savcılar arasında başka yere tayin talebinde bulunanların sayısının artığı iddia edildi.

MAZA'NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ALAYCI İFADELER KULLANAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İspanya Devlet Başsavcısı Jose Manuel Maza'nın ölümüyle ilgili sosyal medyada alaycı ifadeler içeren mesajlar yazan kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Geçen hafta Arjantin'de katıldığı bir konferansta rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Maza ile ilgili alaycı ifadeler içeren mesajlar yazdığı belirtilen kişinin ayrıca mesajlarında Katalonya Valisi Enric Millo'yu da tehdit eden içerikler kullandığı kaydedildi.

İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, Barselona'da yakalanıp gözaltına alına kişinin "nefrete teşvik ve hakaret etmekle suçlandığını" açıkladı.

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı girişimlere karşı yasal süreci başlatan Maza, 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından eski yerel hükümetin üyeleri ve üst düzey Katalan siyasetçiler hakkında "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açılmasını sağlamıştı.

Katalonya

Hakim

Savcı

Rafael Catala

Jose Manuel Maza

gözaltı

sosyal medya

Enric Millo