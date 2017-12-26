Katar Genelkurmay Başkanı Ganim Sudan'da

Sudan resmi ajansı SUNA'nın haberine göre, başkent Hartum'da gerçekleşen ve iki ülke arasındaki askeri iş birliğini geliştirme yollarının ele alındığı görüşmeye, Sudan Savunma Bakanı Avd bin Avf ve Genelkurmay Başkanı İmadeddin Mustafa Adevi'nin yanı sıra Katar'ın Hartum Büyükelçisi Raşid bin Abdurrahman en-Nuaymi ve Katar'ın Sudan Askeri Ataşesi Sami Buhayt el-Cetal de katıldı.

AA'nın haberine göre Katar Genelkurmay Başkanı Ganim, Beşir ile görüşmesinde iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki tarihi ve gelişmekte olan ilişkilerin ele alındığını belirtti.

Sudan Genelkurmay Başkanı Adevi de Katar-Sudan ilişkilerinin sağlam ve gelişmekte olduğunun altını çizdi. İki ülkenin askeri eğitim iş birliğinde ciddi mesafe katettiğini dile getiren Adevi, farklı alanlarda da aynı şekilde hızla gelişme beklediklerini söyledi.

Öte yandan, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim, Sudan Devlet Başkanı Beşir ile görüşmesinden önce Hartum'da Katar Askeri Ataşeliğinin açılışını yaptı.

Katar Genelkurmay Başkanı Ganim Sudanda

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