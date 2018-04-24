Cambridge Düşesi Kate Middleton, üçüncü çocuğunu dün kollarına aldı. Erkek bebek dünyaya getiren Kate Middleton, son doğumunda hipnozla doğum (hypnobirthing) yöntemini tercih etti.

Kate Middleton'ın doğum sancılarını hafifletmek için hipnoz yöntemini tercih ettiği açıklandı. 36 yaşındaki Middleton'ın tercih ettiği hipnoz yönteminde; hipnoz, gevşeme ve nefes alma teknikleri yer alıyor.

HİPNOZLA DOĞUM AĞRIYI AZALTIYOR

Hipnobirthing Derneği'nin kurucusu Katharine Graves, "Doğumdaki en önemli unsur 'endişe'dir. Doğum yapan kadın endişe duyar. Acı çekmeye başlar ve bu da tansiyonunu yükseltir. Tansiyon yükselince kaslar işe yaramayacak hale gelir bu da ağrıyı artırır" dedi. Ancak hipnozla doğum yönteminde ise gevşeme esas alınıyor. Bu yöntem ile ağrının daha az, doğum işleminin ise daha kolay olduğu belirtiliyor.

Londra'daki St Mary's Hastanesi'nde hipnozla doğumu tercih eden Kate Middleton, 3.8 kilogram ağırlığında sağlıklı bir erkek dünyaya getirdi.

HİPNOZLA DOĞUM NEDİR? HİPNOZLA DOĞUM NASIL YAPILIYOR?

Peki, Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın tercih ettiği hipnozla doğum nedir? Hipnozla doğumun avantajları nelerdir?

Hipnozla doğum, doğum yapma sürecini kolaylaştırmak için kullanılan ve annenin sakin ve kontrollü kalmasını sağlayan bir teknik olarak açıklanıyor.

Uzmanlar, hipnozla doğum tekniğinde kadının daha az efor harcadığını, daha az ağrıya maruz kaldığını ve hastanede kalış süresinin daha kısa olduğunu ve doğumdan sonra daha az korku ile endişe gibi faydaları olduğunu iddia etti.

Herhangi bir stres veya rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olan bir farkındalık uygulaması olarak tanımlanan yöntem sayesinde vücut daha sakin kalıyor. Bu da kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlıyor.

Ünlüler tarafından da tercih edilen hipnozla doğum yönteminin Angelina Jolie, Jessica Alba, Busy Phillips ve Gisele Bündchen tarafından da kullandılığı iddia edildi.

HİPNOZLA DOĞUM NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Hipnozla doğum yönteminde gebeye birtakım telkinler veriliyor. Doğumu gerçekleşen kadının doğuma dair endişe ve korkularından arınması için telkinlerde bulunuluyor. Kişi tam olarak hipnotize edilmemekle beraber; doğumun ağrısız ve keyifli bir şekilde gerçekleşeceği konusunda telkin ediliyor.