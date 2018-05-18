İstanbul'da hafriyat kamyonlarının terörü bitmek bitmiyor. Önceki gün de bir hafriyat kamyonu bir anneanne ile torununun ölümüne neden oldu.

Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre kaza, Küçükçekmece İkitelli Atatürk Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde önceki gün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Erdal Y.’nin kullandığı hafriyat kamyonu, caddenin sağ tarafında bulunan yaya kaldırımından karşıya geçmeye çalışan anneanne Narinç Erdem ile 5 yaşındaki torunu Ada’yı altına alarak ezdi. Küçük çocuk olay yerinde can verirken, bacakları kopan anneanne68 yaşındaki Narinç Erdem ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

‘LINÇTEN KORKTUM, KAÇTIM’

Kazadan sonra sürücü, olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların motosiklet ve otomobilleriyle takip ettiği hafriyat kamyonu, 4 kilometre uzaklıkta durduruldu. Kontak anahtarını alan vatandaşlar, sürücüyü polise teslim etti. Kameraya yansıyan görüntülerde, anneanne ile torunu diğer araçların arasından geçerken trafik ışıklarının araçlara yeşil yandığı dikkat çekti. 2 kişinin ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen kamyon şoförü Erdal Y., ifadesinde “Kırmızıdan sonra yeşil yandı. Önümdeki araçlar gidince ben de hareket ettim. Vatandaşların bağırmasını duydum. Birine çarptığımı anladım. Kalabalığın linç etmesinden korktuğum için uzaklaştım. Yolda polis görsem teslim olacaktım. Peşimden gelenler beni durdurdu” dedi. Anneanne ve torununun cenazeleri, İkitelli Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

‘MOTOSİKLETLE TAKİP ETTİK’

Anneanne ile torununun ölümüne neden olan hafriyat kamyonu şoförünü 4 kilometre takip ederek yakalayan motokurye Mustafa Poyraz, “Trafik kazasında kaybettiğimiz bir arkadaşımızın cenazesinden dönerken bir şeyler yemek için durmuştuk. Oturduğumuz yerde kazayı gördük. Hafriyat kamyonu yaya geçidinden geçen yayalara çarpmıştı. Kamyon uzaklaştı. Motosiklete atlayıp kamyonu takip ettik. 4-5 kilometre sonra kamyonun önünü kestik. Anahtarını alıp polise haber verdik” dedi. Kamyonu takip eden Deniz Can adlı sürücü ise “Yerde yatanları gördüm. Vatandaşlar kamyonu durdurmaya çalıştı. Ben de peşine takıldım. 155’i arayıp plakasını verdim. Motosikletli arkadaşlar kamyonu durdurmuşlar” diye konuştu. 12 Aralık 2016’da da İstanbul Sarıyer’de bir hafriyat kamyonu babaanne Hatice Aluç ile 5 yaşındaki torunu Yaren Aluç’u altına almıştı. Küçük çocuk ölürken, babaanne ise ağır yaralanmıştı. Olaydan sonra sürücü tutuklandı.

17 AYDA 19 ÖLÜ

2017’de ağırlıklı olarak hafriyat kamyonları ile beton mikserlerinin karıştığı 42 kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı. 2018’in ilk 4 ayında ise 11 ayrı kazada 4 kişi can verdi, 13 kişi de yaralandı. Son kazayla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 19 oldu. Yaşanan kazaların ardından 13 Mart’ta açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, hafriyat kamyonlarının Araç Takip Sistemi (ATS) ile izlenmeye başlanacağını ifade etti. Ancak ATS’nin devreye girdiği 2 Nisan’dan sonra da çok sayıda kaza meydana geldi, 8 kişi yaralandı.

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