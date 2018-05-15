Beylikdüzü Belediyesi, hayırsever vatandaşlar ve gönüllülerin katkılarıyla kurduğu Kavaklı Engelsiz Yaşam Birimi’ni Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla hizmete açtı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında açılışı gerçekleştirilen Kavaklı Engelsiz Yaşam Birimi, belediye tarafından özel gereksinimli bireylere hizmet vermek ve bu bireylerin ailelerinin nefes alabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilirken, engelli bireylerin sosyalleşmesi amaçlanıyor.

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