Kayseri'de bir taksici, şehit aileleri ile jandarma ve polis özel harekattan ücret almıyor

Kayseri'de taksici İsmet Aksoy (34), şehit aileleri ile jandarma ve polis özel harekat mensuplarından taşıma için ücret almıyor. Aracının camına yazdırdığı yazı ile bunu duyuran Aksoy, Kayseri´de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı ardından bu kararı aldığını söyledi.
DHA'nın haberine göre, Kayseri´de taksicilik yapan İsmet Aksoy, aracının arkasına yazdığı yazı ile dikkatleri çekiyor. Cumhuriyet Meydanı´ndaki taksi durağında görev yapan Aksoy, aracın arka camına, 'Şehit ailelerine ve 3 harfliler olarak adlandırdığı Polis Özel Harekat (PÖH) ile Jandarma Özel Harekat (JÖH) ücretsizdir' yazısını yazdırdı. Bu yazı ile çevresinden de takdir toplayan Aksoy, Kayseri´de 17 Aralık 2016´da yaşanan ve 15 askerin şehit olduğu hain terör saldırısı sonrasında bu yazıyı yazdırdığını belirtti.
Şehitlere ve vatanı için görev yapan bu görevlilere çok şey borçlu olduğumuzu belirten Aksoy, "Bir taksici olarak bu şekilde onlara destek vermek istedim. Şu ana kadar 3 kişi bindi bu uygulama çerçevesinde. Onlar da teşekkür etti. Şoförler Odası´ndan da bu konuda bana destek geldi ve teşekkür edildi. Vatandaşlar da destekliyorlar" diye konuştu.
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