Kayseri'de bulunan tabletlerle ilgili çarpıcı sonuç

ABD merkezli Ekonomik Araştırmalar Ofisi’nce yayınlanan çalışmada Kayseri’de yürütülen kazı çalışmalarında bulunan Bronz Çağı’ndan kalma 12 bin tabletle ilgili çarpıcı verilere yer verildi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre çalışmada, bu tabletlerin daha önce bilinmeyen çok sayıda antik kentin nerede olabileceğine ışık tuttuğu belirtildi.

Kayseride bulunan tabletler

ABD merkezli Ekonomik Araştırmalar Ofisi

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