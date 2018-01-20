Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kayseri'de kentin işlek olduğu cadde ve sokakların kaldırımlarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kaydırmaz halı serildi. Yere vidalarla monte edilen kaydırmaz halılar, buzlu ve karlı kaldırımlarda düşüp yaralanamlara karşı vatandaşın imdadına yetişti.



DHA'nın haberine göre, Kayseri'de etkili olan soğuk hava ile birlikte hava sıcaklığı zaman zaman eksi 15 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte caddelerde olduğu gibi kaldırımlarda da buzlanmalar oluştu. Buzlanmayla nedeniyle insanların güçlükle yürüdüğü yollara Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kaydırmaz halılar serildi.

Yayaların kaymaması ve rahat yürümesi yerleştirilen kaydırmaz halılar kentin en işlek kaldırımlarına vidalarla yere monte edildi. 1 metre 20 santim eninde, özellikle Melikgazi ilçesinde alışveriş merkezlerinin ve banka şubelerinin ağırlıkta olduğu Cumhariyet ve Kiçikapu mahallesindeki Millet, Bankalar, Kazancılar caddelerinde 5 kilometre uzunluğunu bulan özel kaydırmaz halılar, kış boyunca kaldırımlara serili duracak.

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