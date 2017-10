Kayseri'de iki yıl önce 37 yaşındaki kadını öldürüp, gömdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, mahkemede suçunu itiraf ederek, "Arkadaşımın omzuna tüfeği koyarak kadına 'kah..leri bu dünyada yaşatmayacağız' diyerek sıktım, sonra gömdüm" dedi.



İHA'nın haberine göre, tutuklu sanığın cezaevinde kaldığı kişilere de işlediği cinayeti anlattığı ortaya çıkarken, tutuksuz yargılanan sanığın arkadaşı da tutuklandı.



30 Ocak 2015'te Kocasinan ilçesi Obruk Mahallesi'nde meydana gelen olayda 28 yaşındaki E.T., 37 yaşındaki Betül Türkmen isimli kadın ile tartıştıktan sonra tüfek ile öldürdü.



Betül Türkmen'in cesedini Elagöz Mahallesi'nde boş bir araziye gömen E.T., daha sonra uyuşturucu ticareti suçundan cezaevine girdi. Niğde Açık Cezaevi'nden kaçan E.T. 6 Mayıs 2017'de cesedin yerini değiştirmek isterken olayın takipçisi olan KayseriEmniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince suçüstü yakalandı.



Cinayeti itiraf eden E.T.'nin, H.T.'yi gömdüğü alanda kepçe kazısı sonrası Betül Türkmen'in kemikleri bulundu. E.T. kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Daha sonra soruşturmayı genişleten polis ekipleri Ş.A.Y., S.B.D., S.Ç, Ö.M., M.K. ve H.A. hakkında da 'kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme, suç delillerini yok etme, değiştirme, gizleme, suçu bildirmeme' gibi suçlardan dava açıldı.



Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık E.T., tutuksuz sanıklar Ş.A.Y., S.B.D., S.Ç, Ö.M., M.K. ve H.A. ile avukatları, ayrıca öldürülen Betül Türkmen'in şikayetçi babası E.T., annesi G.T., kızı G.A. duruşma salonunda hazır bulundu.



"ARKADAŞIMIN OMZUNA TÜFEĞİ KOYUP, KADINI VURDUM"



27 yaşındaki tutuklu sanık E.T. mahkemede, "Olay günü Betül Türkmen ile kendi rızası ile buluştuk. Arkadaşım H.A. ile birlikte eve gittik. Burada alkol, uyuşturucu aldık. Sobanın yanında bulunan tüfekle oynarken, kendiliğinden tüfek ateş etti, kadına isabet etmedi. Sonra H.A.'nın omzuna tüfeği koyarak Betül Türkmen'e 'kah..leri bu dünyada yaşatmayacağız' diyerek sıktım. H.A.'dan evin anahtarını aldım. Betül Türkmen'i sürükleyerek battaniyeye sardım, gömdüm. Tüfeği ve kadının çantasını parçaladım" diye konuştu.



Tutuksuz sanık H.A. ise sanık E.T.'nin anlattığı gibi olduğunu, cinayet sonrası eve geldiğinde kapıların kırık olduğunu, camdan içeri girdiğinde içerinin temiz olduğunu anlattı. Diğer tutuksuz sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.



"CEZAEVİNDE CİNAYETİ BANA ANLATTI"



Tanık olarak dinlenen S.P. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmada dinlenirken, "E.T. ile aynı cezaevinde kalıyoruz. Bana bu cinayeti kendisi anlattı. E.T., bana 'Kızı öldürdüm, 3 gün başında bekledim' dedi. Daha önceleri de kızın ayağına sıktığını söylemişti" dedi.



Öldürülen B.T.'nin ailesi de sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, B.T.'nin annesi G.T. kızı kaybolduktan sonra polise kayıp başvurusu yaptığını söyledi.



Mahkeme heyeti verdiği ara kararda tutuksuz sanık H.A.'nın kaçma şüphesi ve suç vasfının ağırlığı gerekçesiyle tutuklanmasına, tutuklu sanık E.T.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Tutuklama kararı verilen sanık H.A. polis ekiplerince duruşma salonunda kelepçe takılarak, kapalı cezaevine gönderildi.

