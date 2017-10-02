Kazada hayatını kaybeden hakimin eşinden sanığa: Benim de canımı aldın

İzmir'in Bornova ilçesinde kamyonun otomobile çarpması sonucu hayatını kaybeden hakim Ali Cırık'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Azat Koçak, ölen hakimin eşi Hürriyet Cırık ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Koçak, kamyonun freninde problem olduğunu bildirdiği aracın sahibinin bu durumu önemsemediğini ileri sürerek, yolda giderken de kamyonun bir lastiğinin patladığını dile getirdi.

"BU ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM ET"

Patlak lastik ve fren problemiyle seyir halindeyken görüştüğü kamyon sahibinin "Bu şekilde yoluna devam et" demesinin ardından yoluna devam ettiğini öne süren Koçak, tutuksuz yargılanmak istediğini kaydetti.

Müşteki Hürriyet Cırık, eşinin kullandığı araçla Manisa'dan İzmir'e gelirken, Bornova'da kırmızı ışıkta durduklarını, yeşil ışığın yanmasıyla hareket ettiklerini dile getirerek, kamyonunun arkadan kendilerine çarptığını ifade etti.

Kamyonun kaçma ihtimali olmasına rağmen şoförünün kendisini kurtarmak için araçlarına çarptığını ileri süren Cırık, şikayetçi olduğu sanığın ağır bir şekilde cezalandırılmasını istedi.

"ÇOCUKLARIN SANA 'BABA' DEDİĞİNDE BİZİ DE UNUTMA"

Eşinin sadece bir hakim olmadığını aynı zamanda iyi bir insan olduğunu anlatan Cırık, sanığa hitaben "Melek gibi eşimi benden aldın. Kazayı duyanlar, 'Keşke Ali'nin yerine ben ölseydim' diyordu. Sen benim de canımı aldın. Biliyorum yarın cezaevinden çıkacaksın. Çocukların sana 'baba' diye seslendiğinde bizi de unutma. İki çocuğum yetim kaldı." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk haline karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma salonundan çıkartıldığı sırada sanık Koçak'a "Ömrüm boyunca seni affetmeyeceğim." diye bağıran Hürriyet Cırık'ı yakınları sakinleştirdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Manisa-İzmir karayolunda Azat Koçak'ın kullandığı kamyon, 22 Nisan'da, Bornova ilçesi girişinde Ali Cırık yönetimindeki otomobile çarparak sürüklemiş, kamyon ve sürüklediği otomobil, daha sonra bariyerlere çarparak durabilmişti. Kazada yaklaşık iki yıldır İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesinde hakim olarak görev yapan Cırık hayatını kaybetmiş, eşi Hürriyet ve oğlu Tuna yaralanmıştı.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Koçak tutuklanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, Koçak hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla dava açmıştı.

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