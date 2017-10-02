Kazada hayatını kaybeden hakimin eşinden sanığa: Benim de canımı aldın

İzmir'in Bornova ilçesinde kamyonun otomobile çarpması sonucu hayatını kaybeden hakim Ali Cırık'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.
İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Azat Koçak, ölen hakimin eşi Hürriyet Cırık ve taraf avukatları hazır bulundu.
Sanık Koçak, kamyonun freninde problem olduğunu bildirdiği aracın sahibinin bu durumu önemsemediğini ileri sürerek, yolda giderken de kamyonun bir lastiğinin patladığını dile getirdi.
"BU ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM ET"
Patlak lastik ve fren problemiyle seyir halindeyken görüştüğü kamyon sahibinin "Bu şekilde yoluna devam et" demesinin ardından yoluna devam ettiğini öne süren Koçak, tutuksuz yargılanmak istediğini kaydetti.
Müşteki Hürriyet Cırık, eşinin kullandığı araçla Manisa'dan İzmir'e gelirken, Bornova'da kırmızı ışıkta durduklarını, yeşil ışığın yanmasıyla hareket ettiklerini dile getirerek, kamyonunun arkadan kendilerine çarptığını ifade etti.
Kamyonun kaçma ihtimali olmasına rağmen şoförünün kendisini kurtarmak için araçlarına çarptığını ileri süren Cırık, şikayetçi olduğu sanığın ağır bir şekilde cezalandırılmasını istedi.
"ÇOCUKLARIN SANA 'BABA' DEDİĞİNDE BİZİ DE UNUTMA"
Eşinin sadece bir hakim olmadığını aynı zamanda iyi bir insan olduğunu anlatan Cırık, sanığa hitaben "Melek gibi eşimi benden aldın. Kazayı duyanlar, 'Keşke Ali'nin yerine ben ölseydim' diyordu. Sen benim de canımı aldın. Biliyorum yarın cezaevinden çıkacaksın. Çocukların sana 'baba' diye seslendiğinde bizi de unutma. İki çocuğum yetim kaldı." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk haline karar vererek duruşmayı erteledi.
Duruşma salonundan çıkartıldığı sırada sanık Koçak'a "Ömrüm boyunca seni affetmeyeceğim." diye bağıran Hürriyet Cırık'ı yakınları sakinleştirdi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Manisa-İzmir karayolunda Azat Koçak'ın kullandığı kamyon, 22 Nisan'da, Bornova ilçesi girişinde Ali Cırık yönetimindeki otomobile çarparak sürüklemiş, kamyon ve sürüklediği otomobil, daha sonra bariyerlere çarparak durabilmişti. Kazada yaklaşık iki yıldır İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesinde hakim olarak görev yapan Cırık hayatını kaybetmiş, eşi Hürriyet ve oğlu Tuna yaralanmıştı.
Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Koçak tutuklanmıştı.
Cumhuriyet savcısı, Koçak hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla dava açmıştı.
- izmir
- Bornova
- ali cırık
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.