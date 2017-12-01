Kazada ölen komşusunun cesedini görünce kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti

Vezirköprü ilçesi Saraylı Mahallesi'nde bugün, B.A.yönetimindeki traktör, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, traktörün altında kalan 1 yıllık evli olduğu belirtilen B.A.yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre; kazayı duyup olay yerine gelen komşusu C. Z., B. A.'nın cesedini görünce aniden fenalaşıp yere düştü. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Zorlu, ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Zorlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazada ölen B. A.'nın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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