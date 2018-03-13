Kazayı İran mı çözecek Türkiye mi?

Gazete Habertürk yazarı Güntay Şimşek, İran'da yaşanan uçak kazası ile ilgili çarpıcı bir değerlendirme yazısı kaleme aldı. Şimşek'in yazısı şöyle:
"Uçağın irtifa kaybettiği noktaya yakın yerde cumulonimbus (Cb) bulutlarının bulunduğu bilgisi var, ancak hava şartlarının bu kazadaki rolü bilinmiyor. Uçağa helyum gazlı balonlarla binildiği, bunların da havada yangına sebep olmuş olacağı varsayımlarının doğruluğunu da teyit etmek zor.
Bazı kaynaklar uçağa balonlarla binilmediğini, 2-3 helyum gazlı balonun da yangına sebep olamayacağını söylüyor. Ancak uçakta 8-9 adet helyum gazlı balon olması halinde, bu durum bir hadiseye davetiye çıkarabilir. Fakat uçaklardaki harici yangınlardan ziyade, müdahale imkânı olmayan, kablo vs. gibi dahili yangınlar risklidir ve daha önemlidir.
İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi’nin görgü şahitlerine dayandırdığı, uçağın motorundan çıkan yangın nedeniyle düştüğü bilgisi de tartışmalı. Çünkü bu uçaklarda motor yangınlarını söndürmek için hem gerekli donanım var, hem de uçağın bir motorunun yangın ya da başka sebeplerle devre dışı olması uçağı düşürmez. Tek motorla en yakın meydana güvenle inebilirler.
Bu uçakların sahip olduğu General Electric (GE) CF34-3B turbofan motorlar, Bombardier’in CRJ serisi 70 ile 100 yolcu kapasiteli uçaklarında kullanıldığı dikkate alındığında, tek motorla takat kaybı olmayacağı daha iyi anlaşılacaktır.
Netice itibarıyla önceki gün akşam saatlerinde İstanbul’a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri’nden havalanan TC-TRB tescili iş jeti İran’da Helen Dağı’na düştü ve 11 insanımız hayatını kaybetti. Bu kazanın iyi bir şekilde aydınlatılması, en azından sonraki muhtemel kazaların önlenmesi açısından kıymetlidir. Burada da sorumluluk önce İran’a, sonra da Türk makamlarına düşüyor.
Karakutular nerede çözülecek?
Uçak kazalarını % 95 oranında aydınlatılmasına karakutulardan Cockpit Voice Recorder (CVC) kayıtlarının çözümü destek oluyor. Ancak CVC’nin nerede, nasıl çözümünün yapılacağı İran makamlarının takdirinde olan bir durum.
Kokpitte pilotların konuşmalarını kaydeden CVC, İran’da okunup çözülebilir. İran makamları onay vermesi halinde Türkiye’ye de getirilebilir. Mesela Türk Hava Yolları’nda her türlü CVC okunup çözülebiliyor.
Uçağın teknik bilgilerini kaydeden diğer karakutu Flight Data Recorder (FDR) kayıtlarının okunup çözülmesi içinse yetkili bir kurum gerekiyor. Bu kurumların da Kanada, ABD ve Avrupa’da olduğu dikkate alındığında, İran’ın politik ilişkileri sebebiyle Avrupa’da çözümünü yaptıracağını tahmin etmek zor değil.
Türkiye kazada gözlemci
Hava aracı kazaları meydana geldiğinde, hadisenin araştırılıp aydınlatılmasında uluslararası mevzuatlar çerçevesinde kazaya ev sahipliği yapan ülke, yani İran birinci derecede sorumlu ve yetkilidir. Uçağın tescilli olduğu ülke Türkiye ve uçağın üreticisi Bombardier, gerektiği durumlarda ise uçağın motor üreticisi General Electric sadece gözlemci olarak katılabiliyor. Dolayısıyla bu kazanın aydınlatılmasında halihazırda İran otoriteleri yetkili. İran’ın aynı zamanda çeşitli tiplerde uçak üretme tecrübesi olduğu dikkate alınırsa, bu kazayı kısa sürede aydınlatabileceği de söylenebilir.
Fakat İran Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Valisi İkbal Abbasi’nin, düşen özel jete ait karakutunun yasal sürecin ardından Türk yetkililere teslim edileceğini açıklaması, kazanın aydınlatılmasıyla hangi boyutta ilgileneceklerine dair bir işaret vermiyor. İran Sivil Havacılık Otoritesi ise bu konuda henüz detaylı bir açıklama yapmış değil."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.