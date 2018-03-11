Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönerken, İran'da özel Türk jeti düştü. Jetin Başaran Yatırım Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'a ait olduğu öğrenildi. Jetin içinde bulunan Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı hayatını kaybetti. Mina Başaran ve arkadaşları bekarlığı veda partisi için Birlişeik Arap Emirlikleri'ne gitmişti.

Uçakta bulunan yolcular arasında Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay'ın bulunduğu öğrenildi.

14 NİSAN'DA DÜNYA EVİNE GİRECEKTİ

Başaran Grubu'nun genç veliahtı Mina Başaran ile Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer, mutlu ilişkilerini Ekim ayında resmiyete döküp nişanlanmıştı. Soho House'da dillere destan bir törenle nişanlanmıştı. 14 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün töreni ile evleneceklerdi.

Ancak bugün acı haber geldi ve Mina Başaran ve 7 arkadaşı yaşamını yitirdi. Mina Başaran cemiyet hayatının genç ve başarılı isimlerinin arasında yer alıyordu.

Ailesinin tek kızı ve Başaran Holding'in veliahtı olan 28 yaşındaki Mina Başaran 2013 yılından beri şirkette aktif rol alıyordu. Mina Başaran'ın Can adından erkek kardeşi var. Mina Başaran pek çok dergiye seyahat yazıları da yazıyordu.

BABASI VE ANNESİ PROJELERİNE ONUN İSMİNİ VERMİŞTİ

Anne Beril Başaran'ın, mega yat iç mekan tasarımına Mina ismini verdiği öğrenildi. Mina Başaran'ın adı Başaran Yatırım Holdinğ'in Kadıköy'da yaptığı bir rezidans prjoesine verilmişti. Mina Başaran Koç Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştu. Londrada da yüksek lisansını tamamlamıştı.

Anne Beril Başaran kızı Mina Başaran'ın çiçeğini 3 gün önce sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Öte yandan Mina Başaran'ın dün gece Rita Ora konserine gittiği öğrenildi.

Mina Başaran'ın kardeşi Can Başaran

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