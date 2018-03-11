Son dakika bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden özel Türk jeti İran’da düştü. Dağlık alana düşen jetin alev aldığı gelen bilgiler arasında.
AA'nın haberine göre, İran'ın resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan Kiyar ilçesi Kriz Masası Müdürü Kademali Merdani, Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan ve İstanbul'a giden özel Türk uçağının ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde düştüğünü ve uçaktaki 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığına göre; Başaran Holding'e ait Bombardier Challanger 604 tipi özel iş jeti İran'da düştü.TC-TRB kuyruk tescilli 17 yıllık uçakta iki pilot bir kabin görevlisi ve 8 yolcu vardı.
HAYATINI KAYBEDEN PİLOTLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Düşen özel jette hayatını kaybeden kaptan pilot ve ikinci pilotun kimliği belli oldu. Kaptan pilotun eski Türk Hava Kuvvetleri'nden Melike Kuvvet, ikinci pilotun ise Beril Gebeş olduğu öğrenildi.
Kaptan Pilot: Melike Kuvvet
HÜSEYİN BAŞARAN'IN KIZI DA DÜŞEN JETTEYDİ
Özel jette Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşının olduğu öğrenildi. Gıda, turizm, yatçılık, inşaat ve enerji alanlarında iş yapan Hüseyin Başaran'ın işlerindeki en büyük yardımcısı kızı Mina Başaran'dı. Başaran, Koç Üniversitesi'nde işletme bölümünü okuduktan sonra European Business School'da lüks marka yönetimi üzerine master eğitimi almıştı.
MİNA BAŞARAN'IN 7 ARKADAŞI İLE BEKARLIĞA VEDA PARTİSİNDEN DÖNDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ
Evlenmeye hazırlanan Mina Başaran’ın kız arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yaptığı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden dönüşte kaza yaptıkları kaydedildi.
Mina Başaran'ın Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer ile 14 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlenmeyi planladıkları öğrenildi.
Mina Başaran ile Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer, mutlu ilişkilerini Ekim ayında resmiyete döküp nişanlanmıştı.
Jetin sahibi Başaran Yatırım Holding’e ait MNG Havacılık gelen bilgiler arasında. 2001 yılında üretilmiş olan uçak maksimum 12 kişilik yolcu kapasitesine sahip. Özel jetin Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sharjah Havalimanı’ndan kalkıp Atatürk Havalimanı’na iniş yapması planlanıyordu.
Türkiye saati ile 18.20’de İran hava sahasında temas kesildi. Saat 19.00’da da uçağın düştüğü İran makamları tarafından açıklandı.
Tasnim Haber Ajansı düşen uçaktan ilk görüntüler olduğu iddiasıyla bu kareyi paylaştı.
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