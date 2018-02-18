Aseman Havayolları'na ait 60 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan ve Tahran-Yasuc seferini yapan bir yolcu uçağının İsfahan yakınlarında düştüğü belirtildi.

Aseman Havayolları sözcüsü, uçakta bulunan 66 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ATR-72 tipi uçağın yerel saatle 8.45'te Tahran'dan havalandığı ve kalkıştan 50 dakika sonra radardan kaybolduğu ifade edildi.

Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken uçağın enkazına henüz ulaşılamadığı ve kötü hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarının havadan yapılamadığı, ekiplerin yerden bölgeye ulaşmaya çalıştığı gelen bilgiler arasında.

İranlı hava yolu şirketleri, ABD'nin yaptırımları nedeniyle 1979'dan önce satın aldığı uçaklarla veya kullanılmış uçakları satın alma yoluyla hizmet veriyor. Uçak filosu yenilenemediği için kaza riskinin artması, son 39 yıl içinde 200'den fazla uçak kazası yaşanmasına ve 2 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Uçakta bulunanların yakınlarından bazıları olayın duyulmasının ardından sinir krizi geçirdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER