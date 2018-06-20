

Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz gün Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşen 7 aylık hamile kadın, karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetti.

250 MTRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI DÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, İzmir'den eşiyle Fethiye'ye tatile gelen 32 yaşındaki Semra Aysal, vadiyi izlemek için Faralya Mahallesi'ndeki kayalık alana gitti.

Karayolundan yaklaşık 10 metre aşağı inen Aysal, vadideki plajı gören bir kayanın üstüne çıkarak eşine poz verdi.

Eşi fotoğraf çekerken bir anda dengesini kaybeden Aysal, yaklaşık 250 metre yükseklikten düştü. Eşinin, gözleri önünde uçuruma yuvarlandığını gören adam ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

CESEDİNE ULAŞILDI

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden (UMKE) görevliler sevk edildi.

Kelebekler Vadisi'nde bulunan profesyonel dağcıların da yardımıyla Semra Aysal ve karnındaki bebeğin cesetleri düştüğü yerden sedyeye alındı. Karayoluyla ulaşım imkanı olmadığı için yaklaşık 2 saat taşınan ceset, denizde bekleyen bota konularak 20 dakikalık yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki lagüne getirildi.

Yaşanan üzücü hadise sonrası Kelebekler Vadisi ve Kelebekler Vadisi kamp alanı araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki Kelebekler Vadisi nerede? Kelebekler Vadisi kamp alanı nerede? İşte merak edilen soruların cevabı...

KELEBEKLER VADİSİ NEREDE?

Kelebekler Vadisi ise; Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı olan Ölüdeniz beldesi sınırlarında kalan bir cennet alanıdır. Boyu 350 metreyi bulan sarp kayalıklarla çevrili olan vadi, 80’den fazla kelebek çeşidine ve özellikle Kaplan kelebeğine ev sahipliği yapar. Faralya Köyü içinde kaynağı bulunan ve 50 metrelik yükseklikten vadiye dökülen şelale muhteşem bir manzaranın oluşmasını sağlar. Şelaleden dökülen sular Akdeniz’e karışır.