CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fındıkta Adalet Yürüyüşü'nün ardından Atatürk Meydanı'nda açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;
"Yürürlükte bir fındık kanunu var. Yeniden oturup bir fındık kanunu oluşturmamız lazım. Ortak akılla çıkaracağız.
Manavcılığı dahil ederek bir fındık ihtisas borsası kuracağız.
Fındık ARGE merkezi kuracağız. Bizim ne eksiğimiz var. Fındık, üretici, imkan bizde. Niye elin oğlu para kazanıyor?
Fındık ekim alanlarına bakın. Karadeniz'de fındıktan başka bir şey yok. Siz düzlükte fındık üretirseniz buradaki insanın emeğini çalarsınız. Eğer başka bir yerde fındık ekilecekse başka bir şey eksinler.
Fındık ağaçlarının gençleşmesi lazım. Hem gençleştireceğiz hem de fındık üreticisinin üretimini eksiltmeyeceğiz, teşvik vereceğiz.
TEOG AÇIKLAMASI
Bizim çocuklar kobay mı? Her zaman değişiyor dünyada böyle bir ülke yok. Bu ülkenin yetişmiş kadroları var. Çözülmeyecek sorunumuz yok. Bu ülkede namuslu siyasetçi az. Cebini düşünen siyasetçi istemiyoruz. Halktan yana olan siyasetçi istiyoruz. Ben o sorunların tamamını çözmeye hazırım, çözmezsem giderim."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.