CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fındıkta Adalet Yürüyüşü'nün ardından Atatürk Meydanı'nda açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Yürürlükte bir fındık kanunu var. Yeniden oturup bir fındık kanunu oluşturmamız lazım. Ortak akılla çıkaracağız.

Manavcılığı dahil ederek bir fındık ihtisas borsası kuracağız.

Fındık ARGE merkezi kuracağız. Bizim ne eksiğimiz var. Fındık, üretici, imkan bizde. Niye elin oğlu para kazanıyor?

Fındık ekim alanlarına bakın. Karadeniz'de fındıktan başka bir şey yok. Siz düzlükte fındık üretirseniz buradaki insanın emeğini çalarsınız. Eğer başka bir yerde fındık ekilecekse başka bir şey eksinler.

Fındık ağaçlarının gençleşmesi lazım. Hem gençleştireceğiz hem de fındık üreticisinin üretimini eksiltmeyeceğiz, teşvik vereceğiz.

TEOG AÇIKLAMASI

Bizim çocuklar kobay mı? Her zaman değişiyor dünyada böyle bir ülke yok. Bu ülkenin yetişmiş kadroları var. Çözülmeyecek sorunumuz yok. Bu ülkede namuslu siyasetçi az. Cebini düşünen siyasetçi istemiyoruz. Halktan yana olan siyasetçi istiyoruz. Ben o sorunların tamamını çözmeye hazırım, çözmezsem giderim."