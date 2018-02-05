“Mükerrer oy” tartışmasının gölgesinde geçen CHP’nin 36’ncı Olağan Kurultayı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, bin 81 imzaya rağmen sandıktan 790 oy çıkarken; 165 imzayla seçime giren Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise 447 oy almayı başardı. Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyelerinin bulunduğu bir numaralı sandıktan Muharrem İnce’ye 8 oy çıkması dikkat çekti.
Kurultayda genel başkanlık yarışında büyük sürprizler yaşandı. Kılıçdaroğlu’na adaylık için imza veren 291 delege sandıkta oy vermedi. “Mükerrer oy” tartışması yüzünden Kılıçdaroğlu’nun verdiği dilekçe ile 165 delegenin imzasıyla aday olabilen Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise adaylık için kendisine imza vermeyen 282 delegenin oyunu almayı başardı.
Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre CHP’de 176 delegeyle en fazla delegeye sahip İstanbul’dan İnce’ye 23 oy çıkarken, 64 delegeye sahip Ankara’dan 20, 52 delegeye sahip İzmir’den 8 oy çıktı. Özellikle İstanbul’un blok olarak oy kullandığı 14 nolu sandıktan Kılıçdaroğlu’na 43 oy çıkarken, İnce’ye 8; 15 nolu sandıkta ise Kılıçdaroğlu’na 42, İnce’ye 7 oy çıkması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, özellikle en fazla delegeye sahip İstanbul’dan aldığı oylarla İnce’ye fark atarak rahat bir nefes aldı. İnce ise, seçimlerde İç Anadolu ve Doğu Anadolu başta olmak üzere Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi’ndeki illerin bulunduğu sandıklarda oy patlaması yaptı.
343 OY FARKLA GENEL BAŞKAN
Kayıtlı delege: 1266
Oy kullanan: 1253
Geçerli oy: 1237
Geçersiz oy: 16
Kılıçdaroğlu: 790
İnce: 447
CHP KURULTAYI'NIN GALİBİ KEMAL KILIÇDAROĞLU OLDU
LİDER ADAYLARI NEREDEN NE KADAR OY ALDI
Genel başkanlık seçiminde yarışan Kemal Kılıçdaroğlu (KK) ve Muharrem İnce’ye (Mİ) sandıklardan çıkan oylar, illerin eğilimleri konusunda da fikir verdi:
- 1 Nolu Sandık (Merkez Yürütme Kurulu (MYK)-Parti Meclisi (PM)): KK: 39, Mİ: 8
- 2 Nolu Sandık (Yüksek Denetleme Kurulu (YDK)-PM-Milletvekili (MV)): KK: 35, Mİ: 10
- 3 Nolu Sandık (MV): KK: 35, Mİ: 15
- 4 Nolu Sandık (MV-Adana): KK: 29, Mİ: 21
- 5 Nolu Sandık (Adana, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara): KK: 31, Mİ: 21
- 6 Nolu Sandık (Ankara, Antalya): KK: 35, Mİ: 15
- 7 Nolu Sandık (Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir): KK: 31, Mİ:1 9
- 8 Nolu Sandık (Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu) KK: 26, Mİ: 24
- 9 Nolu Sandık (Burdur, Bursa, Çanakkale) KK: 37, Mİ: 13
- 10 Nolu Sandık (Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce) KK: 28, Mİ: 17
- 11 Nolu Sandık (Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep): KK: 38 Mİ: 12
- 12 Nolu Sandık (Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay) KK: 31, Mİ: 20
- 13 Nolu Sandık (Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul) KK: 32, Mİ: 18
- 14 Nolu Sandık (İstanbul) KK: 43, Mİ: 8
- 15 Nolu Sandık (İstanbul) KK: 42, Mİ: 7
- 16 Nolu Sandık (İstanbul, İzmir) KK: 39, Mİ: 8
- 17 Nolu Sandık (İzmir, Kahramanmaraş) KK: 34, Mİ: 13
- 18 Nolu Sandık (Maraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Çanakkale) KK: 31, Mİ:19
- 19 Nolu Sandık (Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kilis, Konya) KK: 22, Mİ: 29
- 20 Nolu Sandık (Konya, Kütahya, Malatya, Manisa) KK: 27, Mİ: 23
- 21 Nolu Sandık (Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş) KK: 31, Mİ:19
- 22 Nolu Sandık (Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya) KK: 19, Mİ: 30
- 23 Nolu Sandık (Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa) KK: 22, Mİ: 29
- 24 Nolu Sandık (Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon) KK: 28, Mİ: 24
- 25 Nolu Sandık (Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak) KK: 26, Mi: 25
60 KİŞİLİK PARTİ MECLİSİ İÇİN 488 ADAY YARIŞTI
CHP 36. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde, parti meclisi (PM) ve yüksek disiplin kurulu (YDK) üyelikleri için seçim yapıldı. 52’si seçimle belirlenen 60 kişilik PM üyeliği için 488 aday çıkarken; 15 üyeli YDK içinse 108 başvuru yapıldı. Aday enflasyonu yüzünden salonda “anahtar liste” savaşı yaşandı. PM için 52 kişilik “anahtar liste” çıkaran Kılıçdaroğlu, merkez yönetim kurulundan (MYK) 4 ismi listesine almazken; emekli büyükelçilerden Ünal Çeviköz’e listesinde yer vermesi dikkat çekti.
O İSİMLERİ SİLDİ: Kılıçdaroğlu; MYK üyeleri, Genel Sekreter Kamil Oktay Sındır, Genel Başkan Yardımcıları Erdal Aksünger, Yasemin Öney Cankurtaran ve Zeynep Altıok’u 52 kişilik anahtar listesine almadı. Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Bülent Tezcan, Öztürk Yılmaz, Aykut Erdoğdu, Haluk Koç, Seyit Torun, Çetin Osman Budak ve Tekin Bingöl ise Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer aldı.
AĞABEYLER VE GENÇLER: Kılıçdaroğlu’nun CHP Meclis Başkanvekilliği yarışını kaybeden, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, partinin genç yüzlerinden İstanbul Milletvekilleri Oğuz Kaan Salıcı ve Onursal Adıgüzel ime Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’e yer vermesi dikkat çekti.
BÖKE ANAHTARDA: Kılıçdaroğlu, parti sözcülüğü ve MYK üyeliğinden istifa eden ve kurultaydan önce İlhan Cihaner ile birlikte bildirili çıkış yapan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’ye, İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi’ye, partinin ağır toplarından Hakkı Süha Okay’a, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’a yine anahtar listesinde yer verdi.
ÇEVİKÖZ SÜRPRİZİ: Kılıçdaroğlu’nun PM için hazırladığı 52 kişilik anahtar listede, eski büyükelçilerden Ünal Çeviköz sürpriz isim olarak yer aldı.
AVUKATI ANAHTARDA: CHP Lideri’nin, bir süre önce gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan avukatı Celal Çelik’e de anahtar listesinde yer vermesi dikkat çekti.
CİHANER VE BÖKE’DEN 5 KİŞİLİK LİSTE
- CHP Kurultayı’nda yaşanan anahtar liste savaşında, bir süre önce bildiri yayınlayarak tüzük değişikliği talebinde bulunan CHP Milletvekilleri Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner, 5 kişilik liste yaptı. 2 isim dışında, “Gelecek İçin” poralasıyla hazırladıkları anahtar listede milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Orhan Sarıbal ve Ali Şeker yer aldı.
- “CHP’de Tabanın Sesi” ismiyle çıkarılan anahtar listede ise Ensar Ögüt, Necdet Saraç, Atilla Sarp, Dönüş Gürbüz isimlerinin aralarında yer aldığı 52 kişi bulunuyor.
- “Önce Örgüt” ismiyle çıkarılan anahtar listede de Haluk Pekşen, Çetin Soysal, Tuba Ütebay, Nevaf Bilek, Aziz Aydınlık ve Hüseyin Yıldız gibi isimler yer aldı.
- “Sol Cesaret” ismiyle çıkarılan anahtar listede ise Nihat Matkap, Halit Toraman, Tur Biçer Karaca, Emre Çam, Candan Yüceer, Gaye Usluer’in aralarında bulunduğu 52 isim bulunuyor.
İLHAN CİHANER: SOL SÖYLEM SAĞI KUCAKLAR
MUHARREM İNCE AYRI LİSTE ÇIKARDI
Genel başkanlık yarışını kaybeden Muharrem İnce, “Umudun PM Listesi” ismiyle ayrı bir anahtar liste çıkardı. Kılıçdaroğlu’nun da anahtar listesinde yer alan Gamze İlgezdi, Yaşar Seyman, Emre Çam, Ünal Çeviköz, Emine Gülizar Emecan’ın İnce’nin anahtar listesinde de yer almaları dikkat çekti. İnce’nin listesinde ayrıca CHP Milletvekilleri Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Rıza Yalçınkaya, Devrim Kök, Mazlum Nurlu, Tanju Özcan, Akın Üstündağ, Özkan Yalım, Dursun Çiçek ve Namık Havutça yer aldı.
İNCE: YOLA DEVAM
CHP Kurultayı’nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısında 447 oy alarak sürpriz yapan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, “Sokakta varız, örgüt tabanında varız, gönüllerde varız. Onun için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz” dedi. Twitter hesabından açıklama yapan İnce, genel başkanlık yarışında yaşanan “mükerrer oy” tartışmalarını eleştirerek, “Sözde mükerrer 49 imzayı lütuf göstererek bana bağışlayanlar, imzasını aldığı 291 delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız? ‘127 yeterli imzayı bulamadı, aday olması için 49 imza bağışlıyorum’ dediğiniz kişi, 447 oy aldı. Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz?” diye sordu. İnce, “Sokakta varız, örgüt tabanında varız, gönüllerde varız. Onun için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NUN ANAHTAR LİSTESİ BELLİ OLDU! MEVCUT MYK'DAN İKİ İSİM LİSTEDE YOK
DÖNERDEN ZEHİRLENDİLER
- CHP Kurultayı’nda, PM ve YDK üyelikleri için başvuranların isimleri tek tek okundu ve salondaki dev ekrandan adlar yansıtıldı.
- Salonda PM ve YDK adayları, stantlar kurarak, ellerinde pankartlarla, afişlerle, dövizlerle salonda sürekli tur atarak, isimlerinin yer aldığı tişört giyerek delegenin oyunu almaya çalıştı.
- Bazı adaylar, isimlerinin yazılı olduğu şeker, kalem, ıslak mendil, not defteri ve çakmak dağıttı. Yöresel kıyafet giyen bazı gençler de PM adaylarının pankartını taşıyarak destek istedi. Salonun dışında da çok sayıda adayın pankart ve afişleri yer aldı, broşürler dağıtıldı.
- PM üyesi adayların isimlerinin oy kabinlerine yazılması ve afişlerinin asılması, sıkıntı yarattı. Yapılan uyarı üzerine, görevliler kabinleri dolaşarak afişleri söktü, yazıları silmeye çalıştı. Ancak yazılar silinemeyince dışarıdan tiner getirildi. Divan, tinerden etkilenmemeleri için salonda bulunan partilileri uyararak, oy kabinlerinden uzaklaşılmasını istedi.
- Salonda bazı partililer, mide bulantısı geçirerek istifra etti. Rahatsızlananlar, sedyelerle dışarıdaki 112 Acil Servis ambulanslarına taşındı. Bunun üzerine divandan, dışarıda satılan dönerlerin yenilmemesi istenerek, birçok kişinin yediği dönerden dolayı zehirlendiği anonsu yapıldı.
KILIÇDAROĞLU'NUN ANAHTAR LİSTESİ BELLİ OLDU! MEVCUT MYK'DAN İKİ İSİM LİSTEDE YOK