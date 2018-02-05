Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre CHP’de 176 delegeyle en fazla delegeye sahip İstanbul’dan İnce’ye 23 oy çıkarken, 64 delegeye sahip Ankara’dan 20, 52 delegeye sahip İzmir’den 8 oy çıktı. Özellikle İstanbul’un blok olarak oy kullandığı 14 nolu sandıktan Kılıçdaroğlu’na 43 oy çıkarken, İnce’ye 8; 15 nolu sandıkta ise Kılıçdaroğlu’na 42, İnce’ye 7 oy çıkması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, özellikle en fazla delegeye sahip İstanbul’dan aldığı oylarla İnce’ye fark atarak rahat bir nefes aldı. İnce ise, seçimlerde İç Anadolu ve Doğu Anadolu başta olmak üzere Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi’ndeki illerin bulunduğu sandıklarda oy patlaması yaptı.

Kurultayda genel başkanlık yarışında büyük sürprizler yaşandı. Kılıçdaroğlu’na adaylık için imza veren 291 delege sandıkta oy vermedi. “Mükerrer oy” tartışması yüzünden Kılıçdaroğlu’nun verdiği dilekçe ile 165 delegenin imzasıyla aday olabilen Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise adaylık için kendisine imza vermeyen 282 delegenin oyunu almayı başardı.

“Mükerrer oy” tartışmasının gölgesinde geçen CHP’nin 36’ncı Olağan Kurultayı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, bin 81 imzaya rağmen sandıktan 790 oy çıkarken; 165 imzayla seçime giren Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise 447 oy almayı başardı. Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyelerinin bulunduğu bir numaralı sandıktan Muharrem İnce’ye 8 oy çıkması dikkat çekti.

BÖKE ANAHTARDA: Kılıçdaroğlu, parti sözcülüğü ve MYK üyeliğinden istifa eden ve kurultaydan önce İlhan Cihaner ile birlikte bildirili çıkış yapan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’ye, İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi’ye, partinin ağır toplarından Hakkı Süha Okay’a, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’a yine anahtar listesinde yer verdi.

O İSİMLERİ SİLDİ: Kılıçdaroğlu; MYK üyeleri, Genel Sekreter Kamil Oktay Sındır, Genel Başkan Yardımcıları Erdal Aksünger, Yasemin Öney Cankurtaran ve Zeynep Altıok’u 52 kişilik anahtar listesine almadı. Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Bülent Tezcan, Öztürk Yılmaz, Aykut Erdoğdu, Haluk Koç, Seyit Torun, Çetin Osman Budak ve Tekin Bingöl ise Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer aldı.

CHP 36. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde, parti meclisi (PM) ve yüksek disiplin kurulu (YDK) üyelikleri için seçim yapıldı. 52’si seçimle belirlenen 60 kişilik PM üyeliği için 488 aday çıkarken; 15 üyeli YDK içinse 108 başvuru yapıldı. Aday enflasyonu yüzünden salonda “anahtar liste” savaşı yaşandı. PM için 52 kişilik “anahtar liste” çıkaran Kılıçdaroğlu, merkez yönetim kurulundan (MYK) 4 ismi listesine almazken; emekli büyükelçilerden Ünal Çeviköz’e listesinde yer vermesi dikkat çekti.

Genel başkanlık yarışını kaybeden Muharrem İnce, “Umudun PM Listesi” ismiyle ayrı bir anahtar liste çıkardı. Kılıçdaroğlu’nun da anahtar listesinde yer alan Gamze İlgezdi, Yaşar Seyman, Emre Çam, Ünal Çeviköz, Emine Gülizar Emecan’ın İnce’nin anahtar listesinde de yer almaları dikkat çekti. İnce’nin listesinde ayrıca CHP Milletvekilleri Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Rıza Yalçınkaya, Devrim Kök, Mazlum Nurlu, Tanju Özcan, Akın Üstündağ, Özkan Yalım, Dursun Çiçek ve Namık Havutça yer aldı.

- “Önce Örgüt” ismiyle çıkarılan anahtar listede de Haluk Pekşen, Çetin Soysal, Tuba Ütebay, Nevaf Bilek, Aziz Aydınlık ve Hüseyin Yıldız gibi isimler yer aldı.

- CHP Kurultayı’nda yaşanan anahtar liste savaşında, bir süre önce bildiri yayınlayarak tüzük değişikliği talebinde bulunan CHP Milletvekilleri Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner, 5 kişilik liste yaptı. 2 isim dışında, “Gelecek İçin” poralasıyla hazırladıkları anahtar listede milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Orhan Sarıbal ve Ali Şeker yer aldı.

İNCE: YOLA DEVAM

CHP Kurultayı’nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısında 447 oy alarak sürpriz yapan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, “Sokakta varız, örgüt tabanında varız, gönüllerde varız. Onun için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz” dedi. Twitter hesabından açıklama yapan İnce, genel başkanlık yarışında yaşanan “mükerrer oy” tartışmalarını eleştirerek, “Sözde mükerrer 49 imzayı lütuf göstererek bana bağışlayanlar, imzasını aldığı 291 delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız? ‘127 yeterli imzayı bulamadı, aday olması için 49 imza bağışlıyorum’ dediğiniz kişi, 447 oy aldı. Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz?” diye sordu. İnce, “Sokakta varız, örgüt tabanında varız, gönüllerde varız. Onun için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ANAHTAR LİSTESİ BELLİ OLDU! MEVCUT MYK'DAN İKİ İSİM LİSTEDE YOK

DÖNERDEN ZEHİRLENDİLER

- CHP Kurultayı’nda, PM ve YDK üyelikleri için başvuranların isimleri tek tek okundu ve salondaki dev ekrandan adlar yansıtıldı.

- Salonda PM ve YDK adayları, stantlar kurarak, ellerinde pankartlarla, afişlerle, dövizlerle salonda sürekli tur atarak, isimlerinin yer aldığı tişört giyerek delegenin oyunu almaya çalıştı.

- Bazı adaylar, isimlerinin yazılı olduğu şeker, kalem, ıslak mendil, not defteri ve çakmak dağıttı. Yöresel kıyafet giyen bazı gençler de PM adaylarının pankartını taşıyarak destek istedi. Salonun dışında da çok sayıda adayın pankart ve afişleri yer aldı, broşürler dağıtıldı.