CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 36. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak. Son gelen bilgilere göre, PM üyeliği için, 523 aday adaylığı başvurusunda bulunuldu. Ankara Spor Salonu'ndaki hareketlilik de arttı. Salonda oy kullanımı için kabinler oluşturuldu.

DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

17:46 Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesi belli oldu. Mevcut MYK'daki iki isim listede yer almadı. Haluk Koç, Tekin Bingöl ve Gürsel Tekin de listede yer alan isimler arasında. Öztürk Yılmaz ile emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz de listede yer aldı.

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın 18. 00 bülteninde aktardığı bilgilere göre; Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinin ilk sırasında Gamze İlgezdi yer alıyor. Kılıçdaroğlu'nun listesinde 4 MYK üyesi ise yok. 2 ismin tümden adaylıktan çekildiği belirtiliyor.

17:40 Salonda farklı "anahtar liste"ler de dağıtılmaya başlandı ancak henüz Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin listeleri açıklanmadı.

17:37 Parti Meclisi için daha önce parti sözcülüğünden istifa eden İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ile Gürsel Tekin, Erdoğan Toprak, Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Bekaroğlu, İlhan Cihaner ve Akif Hamzaçebi gibi isimler de aday oldu. Ayrıca milletvekillerinin tamamına yakının da aday olduğu gözlendi. Eski Yarbay Mehmet Alkan da adaylar arasında.



17:10 Salon içinde delegeler dışında kimsenin kalmaması uyarıları yapıldı. Oy kullanılması için oy pusulaları bekleniyor.

15:46 Muharrem İnce'den 'mükerrer imza' tartışmasına ilişkin yeni açıklama: "49 delegenin mükerrer imza attığını iddia ettiler, bu 49 delegenin kimler olduğunu hala tarafıma bildirmediler. Bu 49 delegenin listesini hala bekliyorum."



15:14 Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre, Kılıçdaroğlu'nun A takımından iki isim PM'ye aday olmadı. MYK'da yer alan Kamil Okyay Sındır PM'ye aday olmadı. Aynı zamanda genel başkan yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran da aday olmadı.

15:00 15 kişilik YDK üyeliği için ise 108 aday yarışacak. Kesinleşen listelerin ilan edilmesinin ardından seçim için hazırlıklara geçildi.

14:35 Parti Meclisi için aday sayısı kesinleşti. 488 kişi aday oldu.

DİVANDAN 'TİNER' UYARISI

13:55 PM üyesi adayların isimlerinin oy kabinlerine yazılması ve afişlerinin asılması sonucu divandan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada oy kabinlerine afişlerin asılmasının ve isimlerin yazılmasının doğru olmadığı belirtildi. Yapılan bu açıklama sonrası görevliler kabinleri dolaşarak afişleri söktü, yazıları silmeye çalıştı. Ancak yazılar silinemeyince dışarıdan tiner getirildi. Divan, tinerden etkilenmemesi için salonda bulunan partilileri uyararak, oy kabinlerinden uzaklaşmasını istedi. Daha sonra yazılar tiner ile silindi. Seçimin ise oy kabinindeki yazıların tamamen silinmesinin ardından başlayacağı bildirildi. Ayrıca her kabinin başında özel güvenlik görevlisi görevlendirildi.

3 İSMİN PM ÜYELİĞİ KESİNLEŞTİ

13:18 CHP Parti Meclisi'ne (PM) Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan girecek 8 aday için 12 kişilik isim listesi açıklandı.

Buna göre, CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, CHP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sibel Özdemir, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Onur Akın, eski milletvekili Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Doç. Dr. Yunus Emre, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer PM'ye 8 üyelik için aday gösterildi.

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre, cinsiyet kotası nedeniyle Lale Karabıyık, Ayşe Eser Danışoğlu ve Sibel Özdemir'in PM üyeliğine kesin gözüyle bakılıyor.

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEBRİK TELGRAFI

13:06 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP liderine kongre tebriği. Erdoğan, telgrafla Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan seçilmesini kutladı.

12:16 Başvurulara ilişkin itiraz ve çekilmeler için bir saatlik süre tanındı.

11:40 CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için müracaat edenlerin isimleri okundu.

11:33 Yapılacak olan seçim için salon ortasına oy kullanımı için kabinler oluşturuldu. Aday olan bazı kişilerin yakınları tarafından kabin içerisinde afişlerin asıldığı ve isimlerinin yazıldığı görüldü. Oy kullanılacak kabinlerin çoğunda bazı adayların afişleri yer alıyor.

11:30 Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktarıdığına göre, bin 266 delegenin oy kullanması beklenen seçimde PM üyeliği için 523 kişi aday adaylığı başvurusunda bulundu. Adaylar arasında çekilmelerin de olabileceği belirtildi.

11:10 Ankara Spor Salonu'nda PM ve YDK seçimi için hareketlilik arttı.

10:00 CHP PM adaylarının afişleri kurultay salonunda

09:30 CHP Kurultayı'nın ikinci gününde Parti Meclisi adayları Ankara Spor Salonu'na gelmeye başladı.

MUHARREM İNCE'DEN YENİ AÇIKLAMA CHP'de dünkü başkanlık seçiminde yaşanan mükerrer imza tartışmasıyla ilgili olarak Muharrem İnce'den yeni açıklamalar geldi. İnce, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "127 yeterli imzayı bulamadı, aday olması için 49 imza bağışlıyorum dediğiniz kişi 447 oy aldı. Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz?" ifadelerini kullandı

CHP'DE KURULTAY SONRASI EN YETKİLİ ORGAN PM

PM ve CHP'nin kurultaydan sonraki en yetkili organı. CHP'de, kurultay sonrası en yetkili organ PM'ye girmek, partililer için büyük önem taşıyor.

CHP ‘OLAĞANÜSTÜ’ KURULTAYDAN DÖNDÜ

PM SEÇİMİ NASIL YAPILIYOR?

Genellikle "çarşaf liste"nin tercih edildiği kurultaylarda, 52 PM üyesi doğrudan delege tarafından seçiliyor. Genel Başkan tarafından Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için gösterilen 8 isim de doğrudan PM'ye giriyor. 15 kişilik YDK üyelikleri için de oy kullanılacak.

CHP'nin yeni genel başkanını dün belirleyen delegeler, bugün de bütün adayların, kurayla belirlenen harften başlayarak soyadına göre sıralanmış çarşaf listeyle seçimlere gidecek. Başkanlık Kurulunca bastırılacak liste, ilçe seçim kurulu başkanlığınca mühürlenerek oy pusulasına dönüştürülecek.

İKİ ADAYA DA İMZA ATILIR MI?

Pusulaların ulaşmasının ardından delegeler, bu pusulada seçilecek üye sayısı kadar adaya, adının hizasına işaret koyarak oy verecek. Adayların aldıkları oy sayısına göre sıralama yapılarak asıl ve yedek üyeler belirlenecek.

CİNSİYET KOTASI

PM'nin 8 asıl üyesi ise Bilim Yönetim ve Kültür platformu üyeleri içinden Genel Başkan'ın önereceği 12 kişi arasından seçilecek. Bu adayların oy pusulaları ayrı hazırlanacak. Delege, önce bu üyelikler için oy kullanacak. Bu organlarda her iki cinsiyetten en az yüzde 33 oranında üye bulunacak.

CHP KURULTAYI’NIN GALİBİ MUHARREM İNCE’DİR!

DÜN NELER YAŞANDI?

Dün, genel başkanlık seçimi yapıldı. Seçimi, Kemal Kılıçdaroğlu 790 oyla kazandı. Diğer aday Muharrem İnce ise 447 oy aldı.

GENEL BAŞKANLIK SEÇİMİNDE 'İMZA' TARTIŞMASI

Dünkü seçime 'imza' tartışması damga vurmuştu. İnce'ye imza veren 2 delegenin imzasını geri çektiği, 49 delegenin ise mükerrer imza verdiği iddia edilmişti. Muharrem İnce ise iddiaları yalanlamış ancak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iddianın doğru olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun kendisine de verilen 49 mükerrer imzanın Muharrem İnce'ye aktarılmasını talep ettiğini söylemişti.

İLK GÜN YAŞANANLAR! DAKİKA DAKİKA HABERTURK.COM'DA CHP'nin "Adalet ve Cesaret" temalı 36. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak seçildi. Kurultayın ilk gününde yaşananlar dakika dakika Haberturk.com'da