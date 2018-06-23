HT Magazin'in haberine göre, ünlü popçu, sevenlerine albüm müjdesini, “Hepimizin ışığa, umuda ve neşelenmeye ihtiyacı var. Yavaş şarkılarda da dans ettiren mutlu bir albüm oldu. Herkesi dansa kaldırma zamanı” sözleriyle verdi.

Etnik elektronik pop house tarzında olan albümde 7 Doğulu şarkısı yer alacak.