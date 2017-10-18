Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden ayrılan Kenan İpek'in yeni görevi belli oldu

Habertürk Haber Merkezi'nden Fevzi Çakır'ın edindiği bilgiye göre; Adalet Bakanı Abdülhamit Gül başkanlığında toplanan Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu (HSK) gün görevi bırakan Bakanlık Müsteşarı Kenan İpek’i Yargıtay üyesi seçti.

MENTEŞ İLK KEZ YER ALDI

AA'nın geçtiği bilgiye göre; Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirilen Selahaddin Menteş de doğal üye sıfatıyla ilk kez toplantıda yer aldı.