1 Ocak 2014'den beri Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan Kenan İpek'in Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından görevden alındığı öğrenildi. Adalet Bakanı Gül ise İpek'in, kendi isteği ile görevinden ayrıldığını söyledi.

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın edindiği bilgilere göre; İpek, 62. ve 63. Hükümet dönemlerinde Adalet Bakanlığı görevlerinde bulundu. İpek'in bürokraside başka bir göreve atanabileceği de ifade ediliyor.

Kenan İpek'in yerine OHAL Komisyonu Başkanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahattin Menteş'in getirileceği kulislerde konuşuluyor.