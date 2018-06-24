Kenan Sofuoğlu, Barış Atay, Alpay Özalan ve Saffet Sancaklı milletvekili seçildi mi?

Türkiye'de cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar milletvekili seçimleri de merak konusu oldu. Adayları arasında ünlü isimler de yer aldı.

Eski milli motosiklet yarıçısı Kenan Sofuoğlu ve eski mili futbolcu Alpay Özalan AK Parti'den, oyuncu Barış Atay HDP'den, geçtiğimiz dönemde MHP milletvekili olan Saffet Sancaklı yine MHP'den milletvekili adayı gösterilmişti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Meclis'e giren ve giremeyen isimler şu şekilde:



Eski motosiklet yarışcısı Kenan Sofuoğlu, AK Parti Sakarya milletvekili seçildi.



Oyuncu Barış Atay, HDP Hatay milletvekili olarak Meclis'e girdi.



Eski milli futbolcu Alpay Özalan, AK Parti İzmir milletvekili seçildi.



Geçtiğimiz dönemde de MHP milletvekili olan eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, MHP Kocaeli milletvekili görevini sürdürecek.

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