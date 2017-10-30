Kennedy dosyalarında yer alan Hitler hakkındaki gerçek!

Açılan belgeler,"güvenilir" bir kaynak tarafından Nazi Almanyası diktatörünün ölmediğini ve Güney Amerika'da saklandığını gösteriyor. Diktatörün Berlin sığınağında intihar etmediği, Kolombiya'ya kaçtığı iddia edildi.
Müttefikler tarafından Hitler'in resmi olarak öldüğü kayıtlara geçmesine rağmen, komplo teorileri sıklıkla Hitler'in İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra hayatta kaldığını iddia ediyordu.
Cimelody-3 kod adlı ajanın, Hitler'in acımasız gizli eski polis üyelerinden birinin Hitler'in "hayatta" olduğunu iddia ettiğini bildiriyor. Philip Citroen adlı askerin Kolombiya'da ayda bir kez Hitler ile temas kurduğu söyleniyor.
CIA dokümanı şu şekilde: "[Citroen] Hitler'in Kolombiya'yı 1955 Ocak ayında Arjantin'i terk ettiğini belirtti. "Citroen, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana on yıl geçmesine rağmen, müttefikler artık Hitler'i savaş suçlusu olarak takip edemezlerdi" dedi.
Bomba etkisi yataran bu belge, yüzde 100 orijinal ve CIA'in 'gizli olmayan tüm dosyaları içeren' kendi arşivinde mevcut.
ÇALINAN NAZİ HAZİNESİNİ SAKLADI MI?
Komplo teorileri sık sık ölümünün garip koşullarından dolayı Hitler'in savaştan sağ çıktığını iddia ediyordu.
Resmi kayıtlara göre, Kızıl Ordu'nun Hitler'i sıkıştırmasıyla kendini vurdu ve bedeni Sovyet askerleri tarafından yakıldı.
Rus yetkililer, Joseph Stalin'in ABD Başkanı Harry Truman'a bu durumu reddetmesine rağmen Hitler'in hala hayatta olduğunu iddia etti. Kuramlar günümüze kadar devam etti. Bu yıl bile Hitler olduğunu iddia eden bir kişi hakkında sahte bir haber çıkmıştı.
Bununla birlikte, batı öncülüğündeki araştırmalar, CIA ve FBI tarafından kaydedildiği iddia edilen görüşlere rağmen diktatörün gerçekten de öldüğünü öne sürdü.
Hitler'in hayatta kaldığı konusundaki en genel teori, eşi Eva Braun'la Güney Amerika'ya kaçmadan önce çalınan Nazi hazinesini sakladığı yönünde...
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