Denizli'de dünya evine giren Ali ve Serra Karan çiftinin gelin arabası "iş makinesi" oldu. Damat ile gelin kepçenin yükleme bölümüne binerek şehir turu attı.

AA'nın haberine göre, kepçe operatörü damat Ali Karan, düğüne renk katacağı düşüncesiyle, hafriyat işinde kullandığı kepçeyi gelin arabası yaptı.

Karan, gerekli izinleri alıp iş makinesini çiçekçiye götürerek süsledi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında iş makinesiyle kız evine giden Karan gelini de alarak şehir turuna çıktı.

İş makinesinin kepçesine binen gelin ile damat konvoyla düğün salonuna gitti.

"EVİ YIKACAĞIMI SANDILAR"

Damat Ali Karan (27) gazetecilere yaptığı açıklamada, işini çok sevdiğini ve düğününde güzel bir anı bırakmak istediğini anlatarak, şunları dile getirdi:

"Ben sevdiğim kızı ekmek paramı kazandığım kepçeyle almak istedim. Hayalim buydu. İlk önce kızı vermezlerse duvarı yıkıp gireceğim sandılar. Ama sonradan niyetimi öğrenince herkes rahat bir nefes aldı. Gelini evinden kepçeyle aldım. Sonra da beraber kepçenin yükleme bölümüne binerek şehir turu attık. Görenler çok şaşırdı. Daha sonra gelini şehirde konvoy eşliğinde tur attık ve düğün salonuna gittik. Çok mutluyum. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayarak düğünümüze gelen ve konvoya katılanlara çok teşekkür ediyorum."

Serra Karan (21) da gelin arabası olarak kepçeyi görünce çok şaşırdığını ifade ederek, "Yarım saat şehirde tur attık. Çok farklı ve güzel oldu. Hayatım boyunca unutamayacağım bir günü bana yaşattığı için eşime teşekkür ediyorum. İş makinesine binip inmek çok zorlayıcıydı." diye konuştu.

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