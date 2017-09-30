Kerbela şehitleri anılıyor

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin 1378. yılı dolayısıyla yurdun çeşitli bölgelerinde anma programları gerçekleştirildi.

İSTANBUL HALKALI'DA AŞURA MATEM MERASİMİ

Halkalı'da düzenlenen "Evrensel Aşura Matem Merasimi"nde binlerce kişi, gözyaşlarıyla Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin ve 71 kişiyi andı.

Peygamber Efendimiz'in torunu Hz. Hüseyin ve beraberindeki 71 kişinin Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü nedeniyle "Evrensel Aşura Matem Merasimi" düzenlendi. Halkalı Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen anma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz katıldı. Binlerce vatandaşın akın ettiği tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Vatandaşlar, Kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti. Yasın sembolü olan siyah kıyafetler giyen binlerce vatandaş, Kerbela'da şehit olan Hz. Hüseyin ve 71 kişiyi gözyaşları ve ağıtlarla andı.

"BİZE YAKIŞAN ALLAH'IN İPİNE SIMSIKI YAPIŞMAK"

Törende konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "Özellikle meslek taassuplarına saplanıp dünyada yeni Kerbelalar oluşturmaya fırsat vermememiz gerekiyor. Müslümanlar birlikte Allah'ın ipine sarılarak birlik ve beraberlik içinde olduklarını göstereceklerdir. Çünkü bize yakışan Allah'ın ipine sımsıkı yapışmaktır. O ipi bırakıp onun bunun dediklerine yapışmaktan vazgeçmemiz gerekiyor" dedi.





Kerbela şehitleri yurt genelinde anılıyor





































Kerbela şehitleri yurt genelinde anılıyor

"ZULME UĞRAYAN MÜSLÜMANLARIN TERÖRDEN KURTULMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz, kerbela olayını anlatarak ve şehitlerini anarak, "Bu günlerde öteden beri yarım asırı aşkın yüreğimizdeki kanayan yara Filistin. Ona ilaveten Myanmar, Arakan, Yemen'de emperyalizmin adına bomba yağmuru altında katliam edilen çocuklar, kadınlar, yaşlılar, siviller. Gıda ve su kaynakları bombalanmakta. Bahreyn'de, Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta islam coğrafyasının her yerinde zulme uğrayan bütün Müslümanları terör belasından, zalimlerin belasından kurtulmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Akan kan hep Müslüman kanıdır" diyen Özgündüz, "Irak'taki son gelişmeler noktasında gazi meclisimiz ne düşünüyorsa, hükümetimiz ne düşünüyorsa bugün biz de onu düşünüyoruz. Kan akmasın istiyoruz, herkesin aklını başına alması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Programda, Zeynebiye Gençlik Tiyatrosu tarafından sahnelenen Kerbela olayının anlatıldığı tiyatro gösterisi vatandaşlar tarafından gözyaşlarıyla izlendi.

KARS'TA KERBELA ŞEHİTLERİ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Kars'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin 1378. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelen, ellerinde Türk bayrağı ile Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan yaklaşık 15 bin kişilik grup, anma programı kapsamında buradan yürüyüşe başladı.

Gruptakiler, Faikbey Caddesi'nden Merkez Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu.

Okunan mersiyelerde bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Siyah elbise giyen kadınlar, ellerinde dev zülfikar kılıcıyla yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşte çocukların taşıdığı, üzerinde "Hazreti Ali Asger (A.S)" yazan sembolik tabut dikkati çekti.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ'DAN ANMA MESAJI

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Ehlibeyt sevgisi, Müslümanların hepsinin ortak sevgisidir. Allah'ı sevmenin yolu, Allah resulünü sevmekten, onun ailesini ve ehlibeytini sevmekten geçiyor. Hazreti Hüseyin efendimizin yolu Allah'ın ve Kuran'ın yoludur. Haksızlara karşı susmayanların yoludur." dedi.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu'nda düzenlenen AK Parti 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katılan Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, Yozgat'ın AK Parti siyasetinin merkez üstlerinden biri olduğunu söyledi.

Bugünün aşure günü olduğunu hatırlatan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Hicri 61. yılın 10 Muharrem gününde Kerbala'da peygamber efendimizin torunlarından Hüseyin'in, onunla beraber 70'ten fazla bir çoğu ehlibeyt olan insanın şehit edildiği bir gün. Kerbala'da Hazreti Hüseyin ile şehit edilenleri bir kez daha rahmetle, minnetle ve duayla yad ediyorum. Mekanları cennettir biliyorum. Allah resulünün yanında, onunla beraber ve cennet çocuklarının efendileridir, Hazreti Hüseyin ve Hasan efendimiz. Ehlibeyt sevgisi, Müslümanların hepsinin ortak sevgisidir. Allah'ı sevmenin yolu, Allah resulünü sevmekten, onun ailesini ve ehlibeytini sevmekten geçiyor. Hazreti Hüseyin efendimizin yolu Allah'ın ve Kuran'ın yoludur. Haksızlara karşı susmayanların yoludur. Haksızlara karşı susmayanların yoludur. Adalet ve hakkı ayakta tutma konusunda her şeyi feda edenlerin yoludur. O nedenle Kerbela şehitlerini ve bütün şehitleri rahmet, minnet, şükran ve duayla yadediyorum. Mekanları cennet olsun."

Bozdağ, AK Parti 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU, HALKALI'DAKİ AŞURA MATEM TÖRENLERİNE KATILDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kerbela'da Hz. Hüseyin ve yarenlerinin şehit edilmesinin 1378. yılı için düzenlenen "Aşura Matem Töreni"ne katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Kerbela İslam dünyasındaki derin ayrıştırmayı doğuran en önemli olaydır. Günümüz dünyasının en kanlı coğrafyası, yani Ortadoğu'da akan kan aslında dinmeyen Hazreti Hüseyin'in kanıdır.

Bu kan zulmedenlerin , hakka, hukuka inanmayanların akıttıkları kandır. Biz Hazreti Hüseyin'in yaşamına ve son nefesini verdiği Kerbela'nın kumuna düşen kanına baktığımızda görmemiz gereken kin ve nefret olmamalıdır " dedi.

Hazreti Hüseyin'in tam bir adalet savaşçısı olduğunu söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, " Bizler, adaletin savaşını verirken, şehit düşen Hz. Hüseyin gibi olmalıyız. Eğer biz adilsek, adalet mücadelemizin bir anlamı vardır.

Tüm anmalarımızı, lakinlerimizi geride bırakıp, İslam dünyasının sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel geri kalmışlığına karşı ortak çözümler üretmeliyiz. İslam dünyasında öfkeyi değil hoşgörüyü büyütmeliyiz. Unutulmamalıdır ki günümüzün Yezidleri karşında sessiz kalanları, tiranlar karşısında susmayı tercih edenleri , zulüm sahipleriyle bir olanları tarih yazmayacaktır.

Tarih, haksızlığa karşı dilsiz şeytan olmayanları yazacaktır. Allah'ın bizleri zulmün karşısında susturmamasını ve dilsiz şeytan kılmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'DEN ANMA MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Hazreti Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilmesinin 1378. yılı için bir anma mesajı yayınladı.

Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajlarda "Zulmün olduğu yerde muhakkak zalim vardır. Şehidin olduğu yerde mutlaka cani bulunacaktır. Kan akıyorsa katil faaldir; şiddet faaliyettedir. Mazlum, hakkı yenmiş, hukuku çiğnenmiş, masumiyeti ihlal, masuniyeti imha edilmiş insandır. Ve mazlumlar her çağı ahlarıyla inletmişlerdir.

Ancak hiçbir mazlumun ahı yerde kalmamış, hiçbir zorbayı abat etmemiştir. Hicri 61 yılının 10 Muharrem günü Kerbelâ’da mazlumla zalim, hak ile batıl, sadakatle hıyanet karşılaşmış ve çöl kumları kana bulanmıştır. Efendimiz Resulullah’ın aziz torunu Hz. Hüseyin ve çoğu Ehl-i Beyt’ten olan 70’den fazla masum insan şehadet şerbetinden içmiştir. Kerbelâ’da şehit düşen Ehl-i Beyt’in muhterem büyükleri kahramanlığın simgesi, katiller ise korkaklığın ve kalleşliğin isimleri olmuşlardır. Hüseyni ahlak ve duruş Kerbelâ’yı sarsmış, çağları sallamış, sukut eden insanlığın, önü kesilen İslam’ın vicdan ilamını, iman ilanını yapmıştır.

Kerbelâ; köhne yaşamaktansa, boyunduruk altına girip tutsak kalmaktansa şehadeti seçip teslim olmayan asaletin imrenilecek tezahürüdür. Hz. Hüseyin,haksızlığı reddeden, mevki ve makam hırsını elinin tersiyle iten, çöl sıcağında inancın vahasıyla parlayan ahlak ve iman kutbudur. Hz. Ali der ki, “Sabır imandır... Sabrı olmayanın imanı yoktur.” Kerbelâ sabrın zaferi, mazlum iradenin nefesi, haklı davanın sancağıdır.

Bugün Hüseyni şuura her zamankinden fazla ihtiyaç vardır. Çünkü Kerbelâ vakası farklı dozda, değişik ağırlık ve boyutlarda hala sürmektedir. Kerbelâ’nın başlıca mesajı birlik ve beraberliğin tarihi değer ve önemi, kardeşliğin, kader ve tasada ortaklığın asla vazgeçilmezliğidir. Yezitler yine kıpır kıpırdır. Vahdet kesretin tehdidi altındadır.

Etnik, mezhep, meşrep ihtilafları Müslümanların arasına nifak saçmaktadır. Kerbelâ’nın günah cephesi devamlı tahkim edilmektedir. Barzani’ye bakınız, fitne ve felaketin zehirli seferine bakınız bunu göreceksiniz. Kerkük, yeni bir Kerbelâ’ya dönüştürülmek, Ortadoğu tümden Kerbelâ’nın şirk ve şiddet faillerinin mirasına havale edilmek istenmektedir.

Türkmenlerin birlik ve dirliği Şii-Sünni ayrımına kurban edilmek, zalimlerin emellerine tevdi ve zimmetlenmek üzeredir. Bu tarihi vebaldir. Türk’ün geleceğini mezhep ayrımcılığıyla karalamak en adi, en aşağılık, en sefil suç ve cinayettir. Bu tuzağa hiçbir soydaşımız düşmeyecektir.

Türk, Türk’tür. Başka tanıma gerek yoktur. Türkmeni, Türk’ü Şii, Sünni diye tefrik etmek yanlıştır. Kaldı ki Müslümanlık nemize yetmeyecektir. Kerbelâ’dan alacağımız dersleri aldık, Muharrem ayında geçmişin matemini idrak ve ifade ettik. Önümüze bakalım, oyuna gelmeyelim. Barzani, Yezit’in izinden gidebilir, bu kendi seçimidir. Hüseyni yolun birlik ruhu inanıyorum ki ihanet ve istilaya izin vermeyecektir.

Akif der ki; “Tarihi ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar; hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?” Bize düşen tarihi tekerrür ettirmemektir. Firavunlar, Nemrutlar, Yezitler, zulmün cahil ve cüretkar yüzleri kazanamayacak, huzur, barış ve kardeşliğimizi yıkamayacaklardır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de buyuruyor: “Gevşemeyin, üzülmeyin, inanmışsanız mutlaka siz üstünsünüz.” Başka söze gerek yoktur.

Hz. Hüseyin ve Kerbelâ şehitleri ile birlikte, Ağrı ve Hakkari’de şehit düşen altı kahramanımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Bugünkü Aşure Günü’nde, Muharrem Ayının manevi yas ikliminde dualarımızın kabul olmasını niyaz ediyorum. Tekrar ediyorum; Ne Şii, ne Sünni, Türk’ün birdir ahlakı, imanı, töresi. Unutmayınız, birlik hamurumuz, nifak çamuruyla yoğrulamayacaktır." ifadelerini kullandı.