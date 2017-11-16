Kerkük'ten Ceyhan petrolü sevkiyatı

Cihad yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye Enerji Bakanlığı'ndan üst düzey teknik heyet Bağdat'a gelerek Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) yetkilileriyle petrol alanında ortak konuları görüştü." dedi.

AA'nın haberine göre; konuk heyetle görüşülen konuların başında Kerkük'ten Ceyhan'a petrol sevkiyatının olduğunu belirten Cihad, söz konusu petrol sevkiyatında yaşanan teknik ve idari engellerin değerlendirildiğini aktardı.

Cihad, görüşmelerin önümüzdeki günlerde Türkiye'de yapılacak toplantıyla sürdürüleceği konusunda anlaşıldığını kaydetti.

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