Edirne'nin Keşan ilçesinde köprü korkuluklarına çarparak hurda yığınına dönen ve yaklaşık 5 metre yükseklikte askıda kalan cip sürücüsü İbrahim İstek, kazayı yaralı olarak atlattı.



DHA'nın haberine göre, kaza, saat 00.30 sıralarında Keşan-İpsala Karayolu'nun 1'inci kilometresinde meydana geldi. İpsala'dan, Keşan yönüne giden 35 yaşındaki İbrahim İstek yönetimindeki cipin kontrolünü bilinmeyen bir nedenle Dörtyol Kavşağı yakınlarında kaybetti. Araç, refüjdeki köprü korkuluklarına çarptı.

5 METRE YÜKSEKLİKTE ASKIDA KALDI



Araç hurda yığınına dönerken, yaklaşık 5 metre yükseklikte askıda kaldı. Kazayı yaralı atlatan ve araçtan kendi çabalarıyla çıkan sürücü İstek, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.



Jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.

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