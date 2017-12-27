2017 yılı süresince Google’da sağlık ile ilgili en çok aratılan konular arasında ‘ketojenik diyet’ dikkat çekiyor.

4 KAT DAHA FAZLA ARAMA YAPILDI

CNN International'da yer alan habere göre; ketojenik diyet konusunda önceki yıllara göre 4 kat daha fazla arama yapıldı. Peki, neden şimdi bu konu popülerlik kazandı? Ketojenik diyet nedir? Ketojenik diyet kişiye ne tür faydalar sağlar? Bu konuyla ilgili merak edilenleri ABD'deki St. Joseph Hastanesi Kanser Merkezi'nden Medikal Onkolog Dr. Ümit Tapan, anlattı.

Ketojenik diyet uzun bir süredir sara hastalığının tedavisinde kullanılıyor. Özellikle nöbetleri ilaca dirençli olan çocuklarda çok etkili bir tedavi yöntemi ve bu konuda ilk bilimsel araştırma 1921 yılında yayınlandı.

Medikal Onkolog Dr. Ümit Tapan, nöroloji uzmanlarının yıllardır uyguladığı bu yöntemin günümüzde popülerlik kazanmasının sebebinin ise çok farklı olduğunu kaydetti.

KETOJENİK DİYET GERÇEKTEN KİLO VERDİRİYOR MU?

Dr. Tapan, şunları söyledi: "Sağlıklı yağlardan zengin, karbonhidrattan fakir bu diyet ile vücuttaki yağların yakılarak kilo verilebileceğine inanılıyor. Bu konuda yapılan çalışmaların analizinden çıkan sonuç şu; ketojenik diyet ile beslenen bireyler 6'ncı ayda yağdan düşük beslenen bireylere göre daha fazla kilo verebiliyor ancak bu etki 1'inci yılda eşitleniyor. Dahası 2016 yılında yayınlanan bir çalışmaya göre; aynı kaloriyi aldığı sürece bireyin normal beslenmesi ile ketojenik diyet uygulaması arasında vücut yağı kaybı açısından bir fark gözlemlenmemiş."

KETOJENİK DİYET KANSERİ YAVAŞLATIR MI?

Dr. Tapan, ketojenik diyetin Google’da bu kadar sık aranmış olmasının bir diğer muhtemel sebebinin de kanseri yavaşlatabileceğine olan inançtan kaynaklandığını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu diyeti uygulayan hastaların vücudunda karbonhidrat azlığı meydana geliyor. Normal vücut hücreleri diğer besinleri ketonlara çevirip bu şekilde enerji elde edebilirken, kanser hücrelerinin böyle bir yeteneğinin olmadığı biliniyor. Teorik olarak faydalı olabilecek bu diyetle alakalı herhangi bir bilimsel çalışma ise henüz mevcut değil. Elimizdeki veriler sadece hayvan deneylerinden ve kanser hücre kültürlerinden ibaret. Sara hastalarında başarı sağlanmış olduğu için öncelikle beyin tümörü olan hastalarda sürdürülmekte olan çalışmalar mevcut ancak bu bilimsel araştırmalar sonuçlanmadan böyle bir diyetin beyin tümörlü hastaya tavsiye edilmesi mümkün değildir. Dahası yapılan araştırmalar, ketojenik diyeti yalnız başına bir kanser tedavisi olarak değil; devam etmekte olan tedaviye yardımcı olarak uygulamaktadır."

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