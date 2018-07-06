Türkiye'nin gündeminde; 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL'in son KHK'sı olan 699 sayılı KHK var.. Son KHK ile ilgili; 699 sayılı KHK 2018 çıktı mı? 699 sayılı KHK 2018 ihraç listesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? soruları yanıt beklerken, konuyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre yeni KHK kapsamında TSK ve Emniyet başta olmak üzere çok sayıda kumu personeli ihraç edilecek.

Peki; 699 sayılı son KHK çıktı mı? 699 sayılı KHK 2018 ihraç listesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte cevabı...

SON KHK ÇIKTI MI - KHK İHRAÇ LİSTESİ YAYIMLANDI MI?

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde başbakanlık muhabirleri ile bir araya geldi. Yıldırım, Kanun Hükmünde Kararname ilgili açıklamalar da bulundu.

Yıldırım konuyla ilgili, "Son kanun hükmünde kararnamenin (KHK) bugün yayımlanacağına" ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Bugün bir KHK çıkacak, bu gece yayınlanır. O, olağanüstü hal KHK'si. İki türlü KHK var, biri yetki kararnamesi, Meclisin verdiği yani Başbakanlıktan Cumhurbaşkanlığına geçişi düzenleyen kararnameler var. Ondan bir tane çıktı, belki iki tane daha çıkacak ama bugünkü çıkacak olan 18 Temmuz'da sona erecek, olağanüstü hal sürecine ait bir kararname." diye konuştu. Yani KHK bu akşam çıkacak." dedi.

Beklenen 699 sayılı OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı.

YENİ KHK NELER GETİRECEK?

Düzenlemede yer alması beklenen diğer hazırlıklar da şöyle:

Eğer uygun görülürse, güvenlik güçleri, sportif faaliyetleri, kamusal alanlarda gerçekleştirilen kültürel etkinlikleri izleme ve denetleme yetkisine sahip olabilecek.

Başta 'FETÖ' olmak üzere, örgüt üyelerinin dini toplantı yerleri kapatılacak. Terörle mücadelenin etkin yürütüldüğü alanlarda güvenlik güçleri ve mülki idare amirleri dini mekân ve yerleri denetleme ve kapatma yetkisine sahip olabilecek.

Düzenlemeyle ayrıca terör örgüt üyelerine ilişkin “kuvvetli şüphe ve delil” durumunda hakim ve savcılara gerektiğinde gözaltı sürelerinin uzatma yetkisinin verilebileceği de konuşuluyor.

Özellikle terörle mücadelenin etkin yürütüldüğü alanlarda kamu düzenine ve kamu kaynaklarına ağır saldırı gerçekleşebilme ihtimaline karşı güvenli bölgeler oluşturulabilecek.

Son yıllarda başta Suriye ve Afganistan gibi ülkelerden yoğun göç olması dikkate alındığında, Fransız örneğindeki gibi valiler, “kişilerin ikamet edilmesine ilişkin güvenli bölge ve koruma alanları” oluşturarak, gerekli düzenleme ve tedbirleri almaya yetkili kılınabilecek