Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Hala Sultan İlahiyat Kolejinden mezun olan başörtülü öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise diplomalarının verilmemesi bakanlık önünde protesto edildi.
Bakanlık önünde toplanan okul aile birliği üyeleri ve öğrenciler, ellerinde "Bilimsel Eğitim Başörtüsüne mi bağlı?", "Kendini İnkar Çağdaş Eğitim mi?", "Ötekici Olma Birleştirici Ol" yazılı pankartlar taşıyarak, öğrencilere diplomalarının verilmemesine tepki gösterdi.
Okul Aile Birliği As Başkanı Özlem Khan, burada yaptığı açıklamada, Hala Sultan Koleji mezuniyet töreninde 50 öğrencinin diplomalarının Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerince onaylanmadığını bildirdi.
Öğrencilerin diplomalarının verilmemesine gerekçe olarak diplomalarında başörtülü fotoğraflarının bulunması olduğunu belirten Özlem Khan, "Oysa bu öğrenciler, bu okulda 4 yıl boyunca başörtüleriyle eğitim gördüler. 4 yıl boyunca başörtüleriyle okumalarına izin verdiğiniz bu öğrencileri hangi hakla diplomalarından mahrum bırakıyorsunuz?" dedi.
Diploma krizinin bir an önce çözülmesini beklediklerini ifade eden Khan, bunun Türkiye'de 90'lı yıllarda yaşanan ve tarihe kara bir leke olarak geçen 28 Şubat'ın soğuk ve karanlık yüzünü hatırlattığını dile getirdi.
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı da bu yüzyılda başörtüsüyle uğraşanları anlamanın ve kabullenmenin mümkün olmadığını vurgulayarak, bazı öğrencilerin özlemle beklediği diploma heyecanından mahrum bırakıldığını söyledi.
DİPLOMALARINDA MÜHÜR VE İMZA YOK
Öğrencilerden Esra Betül Ulaş 12. sınıfı bitirdiğini, diplomalarının imzalanmadığını, haftaya da sınava gireceklerini belirterek, diplomalarının kendilerine neden verilmediğini bilmediklerini kaydetti.
Bahar Ulu da diplomasında mühür ve imza olmadığı için üniversiteye kayıt olamayacağını söyleyerek, diplomasınının imzalanmasını beklediklerini ifade etti.
Nur Kızıl Taş da bazı arkadaşlarının diploma alamamasının kendisini çok üzdüğünü aktararak, bunun akıl ve mantığa sığmadığını, arkadaşlarının en yakın zamanda diplomalarına kavuşmasını beklediklerini vurguladı.
Sacide Kulu da 4 yıldır Hala Sultan Kolejinde eğitim gördüğüne, başörtülü öğrenciler olarak eğitim hakkının ellerinden alınmasını çağ dışı olduğuna işaret etti.
Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı önüne okul aile birliği üyeleri tarafından siyah çelenk bırakıldı.
SERDAR DENKTAŞ TEPKİ GÖSTERDİ
KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş da sosyal medyada yaptığı açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına tepki göstererek, Hala Sultan İlahiyat Koleji üzerinden sürekli bir siyasi gerginlik yaratılmak istendiğini bildirdi.
Öğrencilerin kendi tercihleriyle, kendi inançlarına ve yaşam biçimlerine uygun kıyafetlerle dört yıldır derslerine girip çıktıklarını belirten Denktaş, "Her genç gibi diploma törenlerine heyecanla hazırlanıyorlar. Aniden kendilerine deniyor ki kıyafetini değiş, başını aç, öyle fotoğraf çek, aksi takdirde diplomanı alamazsın. Özgürlük, insan hakları, eşitlik yerle yeksan." değerlendirmesinde bulundu.
Serdar Denktaş, öğrencilerin ve ailelerinin üzgün ve kızgın olduğunu dile getirerek, "Çocuklara ne demek lazım bilmiyorum. 'Siz evde kalın çocuklar diploma törenine dört yıldır giydiğiniz kıyafetlerden başka kıyafetler gönderin mi diyelim?' Diplomalar o kıyafetlere verilsin. Eğitim Bakanlığımızın tavrı maalesef böyle ve biz insan hakları ve özgürlükler adına bu tavır dolayısıyla ciddi üzüntü duyuyoruz. Umarım bu akşamki diploma töreninde hükümetimiz adına böyle bir ayıp yaşamayız. Bu sorunun çözülmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Biz bu topraklarda insanların inançları sebebiyle mağdur edilmesine müsaade edemeyiz." ifadelerini kullandı.
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