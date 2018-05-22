CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı kazanacak, CHP kazanacak Millet İttifakı kazanacak dedi. Kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden ve suçlamadan bir liste oluşturduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu 24 Haziran'a ilişkin değerlendirmesi olarak da iddialı konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkenin beş temel sorunu olduğunu belirtti. Ekonomi, eğitim dış politika başlıklarının altını çizdi. ''Listeleri kimseleri dışlamadan ötekileştirmeden hazırladık'' dedi

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