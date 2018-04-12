Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmek üzere İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu'nu eski CHP Milletvekili Aytun Çıray kapıda karşıladı. Aytun Çıray, partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçmişti.

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığı bilgilere göre, masada ittifak yok, ilkeler bazında bir ittifak konuşulacak. Yerel seçimde neler yapılacağının konuşulması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kongre sonrası yeniden Genel Başkan seçilmesini tebrik etmek amacıyla olduğu belirtiliyor. Ancak masada gündem maddeleri de olacak.

Görüşme sonrası iki lider ortak basın açıklaması yapacak.

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