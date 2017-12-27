696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi (KHK) Anayasa Mahkemesi’ne götürme kararı alan CHP’de 2019 hazırlıkları da sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3-4 Şubat 2018’de toplanacak Büyük Kurultay öncesinde “Demokrasi Manifestosu” hazırlıkları için talimat verdi. Gazete Habertürk'ten Düngün Karadaş'ın haberine göre, bu doğrultuda hukuki, ekonomik ve siyasi sorunlar için üç ayrı çalışma grubu oluşturulacak. Çalışma grupları hazırlık yapacak ve Türkiye’nin temel sorunlarına ilişkin özgün çözüm önerilerini Kılıçdaroğlu’na iletecek. Kılıçdaroğlu, bu bilgiler ışığında hazırlanacak kurultay konuşmasında, partisinin yeni vizyonunu ortaya koyacak ve “2019 Manifestosu”nu kurultay salonunda Türkiye’ye ilan edecek.“İktidar kurultayı” parolasıyla yapılacak Büyük Kurultay’da “hak, hukuk ve adalet” temaları öne çıkartılacak. Kurultayda, OHAL’in sona erdirilmesi istenecek.
ÜÇ BÜYÜK İLDE DURUM
CHP’de bir yandan Büyük Kurultay hazırlıkları devam ederken, diğer yandan 6 Ocak’ta Ankara’da, 7 Ocak’ta İzmir’de ve 13 Ocak’ta İstanbul’da yapılacak il kongreleri için de çalışmalar sürüyor. İstanbul’da, Bahçelievler dışında 38 ilçede kongreler tamamlandı. 38 ilçeden 13’ünde ilçe başkanları değişti, mevcut il yönetiminin bazı kritik ilçeleri muhaliflere kaptırması, 13 Ocak’ta yapılacak il kongresinde kıran kırana bir yarışın kapısını araladı.
ANKARA’DA 3 ADAY
Ankara için mevcut başkan Adnan Keskin yeniden aday oldu. Keskin’e il başkanlığı yarışında eski Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yalçınkaya ile eski Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Umut Erarslan rakip olarak çıkacak.
İzmir’de il başkanlığı için ortak aday parolasıyla sahaya inen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu; ilçe başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve mevcut il yönetimi ile toplantılarını tamamladı. İzmir’de en az iki veya üç adaylı bir yarışın yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. İzmir’de mevcut il başkanı Asuman Ali Güven’in aday olup olmayacağı belirsizliğini korurken, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP sözcülüğü görevini yürüten Deniz Yücel, Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü ve eski vekillerden Hüseyin Saygılı ile Salih Çiftçi’nin isimleri de adaylık için konuşuluyor.
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