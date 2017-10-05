Kılıçdaroğlu oğlunun yemin törenine katılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, 15 Eylül'de annesi Selvi Kılıçdaroğlu, nişanlısı ve kardeşleriyle Sivas'a gitmişti. Kılıçdaroğlu, karayoluyla yapılan yolculuğun ardından askeri birliğine teslim olmuş üniformasıyla poz vermişti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU YARINKİ TÖRENE KATILACAK

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın haberine göre; Kerem Kılıçdaroğlu, birliğindeki 22. gününde yemin törenine katılacak. Ailesi de o törende hazır bulunacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yemin törenine katılmak üzere eşi, kızları ve oğlunun nişanlısı Mine Alşan ile yola çıkacak. Kılıçdaroğlu ailesi yemin töreninin ardından cuma gününü hep birlikte geçirecek.

kemal kılıçdaroğlu

kerem kılıçdaroğlu