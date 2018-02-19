Başrollerini; İpek Karapınar, Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker gibi isimlerin paylaştığı Kırgın Çiçekler dizisi 109. son bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm hakkında ipuçları araştırıyordu. Dizinin takipçileri tarafından beklenen Kırgın Çiçekler 110. yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte, Kırgın Çiçekler 110. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

KIRGIN ÇİÇEKLER 110. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kırgın Çiçekler 110. yeni bölümde;

Cemre, Meral, Songül ve Eylül, Yavuz'u kapının önünde kanlar içinde yatarken görünce şok olurlar. Kader dehşetle aşağı iner. Yavuz ölmüştür. Nazan sesleri duyup dışarı çıkar. Kızlar teslim olmak isteyince Nazan engel olur. Kader'in hapis yatacağını söyleyerek kızları korkutur. Yavuz'un cesedini ortadan kaldırmak için plan yaparlar. Babasının birden ortadan kayboluşuna anlam veremeyen Serkan, Ali'den yardım ister. Kızlar bu sırrı sonsuza kadar saklamak için yemin ederler…

KIRGIN ÇİÇEKLER 110. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kırgın Çiçekler dizisi 110. yeni bölümü ile 19 Şubat (bugün) saat 20:00'de ATV ekranlarında olacak.

KIRGIN ÇİÇEKLER 109. SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan, Nazan'la yüzleşir. Defne, Yavuz'un babaları olduğunu öğrenir. Nazan, Yavuz'un gerçek yüzünü bildiği için korku içindedir. Bütün karşı çıkmalarına rağmen Yavuz evlerine yerleşir.

Evi satılmak üzere olan Kader zor durumdadır. Yavuz yardım edeceğini söyleyince adamın iyi niyetli olduğuna inanır. Olaylar kimsenin tahmin edemeyeceği bir noktaya sürüklenince herkes büyük şok yaşar.

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