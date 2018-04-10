‘Kalbim kırıldı’ demek bir sözden ibaret değil… Yeni çağın hastalıklarından biri olan ‘Kırık Kalp Sendromu’ stres nedenli kardiyomiyopati (kalp kası hastalığı) veya Takaşubo Miyopatisi olarak da adlandırılır. Sağlıklı kişilerde de görülebilir. Kadınlarda erkeklere göre daha sıktır. Ağır bir duygusal stres sonrası, fazla miktarda stres hormonu salgılanmasını takiben ani ve şiddetli göğüs ağrısı olarak tanımlanır. Sevilen bir kişinin kaybı, boşanma, ayrılık, aldatılma veya reddedilme sonucunda olabilir. Piyango kazanmak gibi iyi şoklar sonrasında da görülebilir.

BUNU YAPAN 100 YIL YAŞIYOR!

KALP KRİZİNİ TAKLİT EDİYOR

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, ‘Kırık Kalp Sendromu’nda şikayetler benzer olduğu için, çoğu zaman ‘kalp krizi’ tanısı konulabildiğini belirterek şu bilgileri verdi: “Bu hastalar acil serviste değerlendirildiğinde kalp krizinde görülen EKG değişiklikleri yoktur. Bununla birlikte ritim bozuklukları olabilir. Kan testleri yapıldığında kalp krizinde yükselen parametreler normal ve ya hafif yükselmiştir. Eğer ekokardiyografi (kalp ultrasonu) yapılırsa, kalbin vücuda kan pompalayan sol tarafının genişlediği ve kasılmasının azaldığı görülür. Bu bulgularla kişilere genellikle kalp anjiyografisi yapılır. Ancak bunlarda kalp krizinde olduğu gibi kalp damarlarında krize sebebiyet verecek bir darlık görülmez. Bulgular günler ve ya haftalar içinde tamamen geriler. Kişi normal sağlıklı haline geri döner. Bir aylık süre sonunda tekrar ekokardiyografi yaparak, kalp fonksiyonlarının normale döndüğünü görmek gereklidir.

ÇENEDE AĞRI VE KOLDA UYUŞMAYA DİKKAT!

Aile öyküsünün kalp krizi riskini artırır. Kalp krizi belirtileri ise şöyledir: Kalp krizi genellikle göğüste baskı ve basınç hissiyle karşımıza çıkıyor. Kolda, çenede, dişte ağrı, ellerde uyuşma kalp krizinin belirtilerindendir. Özellikle göğüsteki basınç hissi yaratıyor ve hastalar bunu genelde ‘göğsüme bir şey oturmuş gibi’ diyerek tarif ediyor. Bazı hastalar ise midesinde gaz varmış gibi hissettiğini, kalbi sıkıştıran ve basınç etkisi yaratan bir şikayetten bahsediyor. Aile hikayesi de kalp krizi riski açısından son derece önemli. Şikayetler ve aile hikayesi göz önünde bulundurularak erken teşhis için mutlaka gerekli tetkiklerin yapılması ve sonuçlara göre önceden önlemler alınması kalp sağlığının korunması açısından son derece önemlidir.

MUTLU EVLİLİĞİN 14 ALTIN KURALI!

İÇİNE ATANLAR TEHLİKEDE

Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre bekar erkeklerin, evli erkeklere göre kalp hastalığı geçirme ihtimali yarı yarıya az. Aynı araştıramaya göre eşleri ile tartışırken cevap vermeyip içine atan kadınlar, cevap verip tartışan kadınlara göre 4 kat daha fazla kalp hastalığı riski taşıyor. İşinden memnun olmayan kadınlarla evli olan erkekler, diğer erkeklere göre 3 kat daha fazla kalp hastalığı geçirme riski taşıyor. İşinden memnun olmayan kadınlar sorunlarını eve getiriyor. Evlilikte mutluluk, tatmin ve tartışmaların azlığı, hem kadınlarda hem de erkeklerde kalp sağlığını korur.

KAÇAMAK YAPMAK ÖLDÜRÜR!

Almanya’da yapılan bir başka araştırmaya göre kalp hastalığı ile ilgili olan ani ölümlerin 1000’de 4’ünün cinsel ilişki sırasında meydana geldiği, çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu ve neredeyse bu kayıpların tamamının yaz ve bahar aylarında olduğu saptanmış. Aynı araştırmaya göre; bu kişilerin yüzde 80’i başka bir kadınla ilişki halindeyken kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlenmiş.

ALERJİDEN KORUNUN

Bahar ayları kalp sağlığı açısından riskli aylardır. Çünkü daha çok efor sarf ediyoruz, havaların ısınmasıyla daha fazla dışarıdayız ve daha hareketli zaman geçiriyoruz. Kıştan kondisyonsuz çıkmak ve birden ağır efor sarf etmek kalbi yorabilir. Ayrıca bahar aylarında, kalp kapağı hastalıklarına bağlı kalp yetmezliklerinde bahar nezlesi, alerjik reaksiyonlara yakalanma riski artar. Kalp kapağı hastaları genellikle akciğer rahatsızlıkları olan ve akciğer ödemine çok yatkın hastalardır. Bu hastaların akciğerlerinde enfeksiyon olduğunda, hastalık çok ağır seyrediyor ve zatürreye dönüşebiliyor. Sık sık akciğer enfeksiyonu geçirmek ve zatürre sorunu yaşamak da kalp kapağı bozukluklarını işaret ediyor. Bu hastalıklar genellikle bahar aylarında ortaya çıkıyor.