Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı, özellikle Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda etkisini zaman zaman tipi şeklinde sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Demirköy ilçesinde kar kalınlığı 5, Kofçaz ilçesinde yer yer 8, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda 3 santimetreye ulaştı.



Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Demirköy ilçesinde NATO ile TRT'ye ait verici istasyonuna giden yolda ise ulaşım güçlükle sağlanıyor.



İl Özel İdaresi ile Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da sağanak yağışlar etkili olacak.

Uludağ'da kar yağması ile birlikte sezon uzadı

Kış turizminin göz bebeği olan Uludağ'da Mart sonunda kar yağışı başlayınca otelciler sezonu uzattı. Kayak yapmak isteyenler pistlere akın etti.

Uludağ'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 2 metreye ulaşınca bitmek üzere olan kış sezonu 1 ay daha uzadı. Ayrıca kar yağışının aralıklarla 2 gün daha sürmesi beklenirken, hava sıcaklığının ise eksi 8 ile 4 arasında olması bekleniyor.

Sezonun uzamasıyla birlikte işletme sahiplerinin yüzü gülerken, Alkoçlar Otel Müdür Yardımcısı İbrahim Göğem ise "Beklediğimizden fazla bir kar yağışı oldu. Aralıklarla da devam etmesi bekleniyor. Tam Uludağ'da sezonu kapattık derken bu kar yağışı ile beraber hem rezervasyonlarımız hem de misafirlerimizin zirveye gelme oranları oldukça yükseldi. Bu da bizleri mutlu etti. Sanırım Uludağ'da sezon biraz daha uzayacak. Türkiye'de şuanda ekonomiye yön veren bütün insanlar Uludağ Ekonomi Zirvesinde. Tüm otellerimiz dolu zaten. Kar yağması ile birlikte bu misafirlerimizin de rezervasyonlarını uzattığını görüyoruz" dedi.

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