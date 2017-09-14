Makyajın en önemli tamamlayıcısı maskaralar. Doğru bir maskara tercihiyle makyajınızı kusursuz bir biçimde tamamlayabilirsiniz. Peki hangi maskara fırçasının kirpiğinize uygun olduğunu biliyor musunuz? İşte HT Magazin'de yer alan habere göre kirpiğinize uygun maskara fırçaları..

KISA KİRPİKLER

Kısa kirpiklere sahip olanlar, plastik veya kıl fırçalı düz maskaraları tercih etmelidir. Böylece kirpikler üzerinde daha kontrollü bir uygulama yapabilir, kirpiklerinizin tamamını boyayarak daha uzun kirpikler elde edebilirsiniz.

DÜZ KİRPİKLER

Kirpikleriniz diken gibi düz duruyorsa biraz kıvrım fena fikir sayılmaz. Yay biçiminde olan kıvrık maskaraları tercih edin. Böylece kirpikleriniz daha kıvrık ve buğulu görünür.

UZUN KİRPİKLER

Uzun kirpiklere sahipseniz kıl fırçalı maskaralardan uzak durmanızda fayda var. Orta kalınlıkta, plastik uçlu maskara kullanabilirsiniz.

SEYREK KİRPİKLER

Eğer kirpikleriniz seyrekse dolgun bir görünüm elde etmek için kullanmanız gereken maskara kıllı ve kalın uçlu olanlardır. Maskara fırçasının kalınlığı dolgunlaştırma etkisiyle doğru orantılı olarak artar. Makyajınızı tamamlamak için en kalın maskara fırçalarını kullanmanızı öneririz.

DÜŞÜK KİRPİKLER

Düşük kirpikleriniz varsa gözleriniz ve bakışlarınız da düşük ve yorgun görünür. Kirpiklerinizi kaldırmak için farklı uzunlukları bir arada bulunduran kıvrımlı maskaraları kullanabilirsiniz. Böylece daha canlı ve çarpıcı bakışlara sahip olacaksınız.