Kış mevsiminin gelmesiyle kış çayları tezgahlardaki yerini aldı. Aktarlar, en az 10 çeşit bitki ile hazırlanan kış çaylarını, doğal olduğu için zararı olmaz, şeklinde savunurken; işin bilimini yapan akademisyenlerse, bitkilerin de kimyasal bileşiklerden oluştuğunu, bu nedenle bu kadar fazla sayıda bitkinin bir arada tüketilmesinin aksine zarar vereceğini ifade etti.

AKTARLAR: "TAMAMEN BİTKİSEL, YAN ETKİSİ OLMAZ"

İHA'nın haberine göre; havaların soğuması ile birlikte kış çaylarına olan rağbetin arttığını dile getiren Aktar Ali Özselamoğlu, yaklaşık 15 çeşitten hazırladıkları kış çaylarının için, ıhlamur, kuş burnu, adaçayı, tarçın, zencefil, narçiçeği, papatya ve saire gibi bitkileri karıştırdıklarını söyledi.

Kış çaylarının, bitkinlik, yorgunluk, halsizlik, mide bulantısı, burun akıntısı, gribal enfeksiyon, nezle, öksürük, nefes darlığı gibi rahatsızlıklarda etkili olduğunu iddia eden Ali Özselamoğlu, uzmanların iddialarına karşın, "Bunlar doğadan gelen şifalı bitkiler. Tamamen bitkisel olduğundan dolayı hiçbir yan etkisi yok" dedi.

Bir diğer aktar Özgür Demirok da "Kış çayımızın içerisinde bütün çaylarımız mevcuttur. Astım için, bronşit için her şekilde kullanılabilir. Kuşburnu, gülhatmi, tarçın, zencefil, adaçayı hepsi mevcuttur içerisinde. Her bitki her bitki ile karışmaz. Onu bilmek lazım. Eğer bilen biri yapıyorsa sıkıntı olmaz" diye konuştu.

"KIŞ ÇAYLARI MUCİZEVİ KARIŞIMLAR DEĞİL"

Öte yandan Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Perihan Gürbüz ise, mucizevi karışım olduğu iddia edilen kış çaylarının beraberinde çok çeşitli sıkıntıları getirdiğine dikkat çekti. Bu tür ürünleri asla önermediklerini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Gürbüz, "Bu karışımlarda gerçek doğru bitki var mı, bitkinin doğru kısmı var mı ve bundan da ötede 10-15 bitkinin karıştığı bir çayda çayı hazırlarken alınan miktara düşen bitki miktarının ne olduğunu asla bilemezsiniz. O nedenle kesinlikle bu çayları bu şekilde önermiyoruz" şeklinde konuştu.

"DOĞADAN GELMESİ YAN ETKİSİNİN OLMADIĞINI GÖSTERMEZ"

Doğadan gelen bitkilerin yan etkisinin olmadığı düşüncesinin de tamamen yanlış olduğunun altını çizen Yrd. Doç. Dr. Gürbüz, "Doğada yetişen her şeyin sınırsız miktarda tüketileceği ve bir yan etkisi olmadığı düşünülüyor. Bitkiler birer, kimyasal bileşik üreten fabrikalardır. Bir bitkide hiçbir zaman tek başına bir molekül bulunmaz. Molekülleri bir ilaç, tablet formunda görüldüğünde kimyasal olarak düşünülüyor da, neden bitki iken doğal gözüyle bakıldığı muamma ve çok yanlış bir düşünce" ifadelerini kullandı.