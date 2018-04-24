Kışladaki gıda zehirlenmesi davası başladı

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki bir askerin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda askerin gıda nedeniyle zehirlenmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında şirket sahibi ve askeri personelin de bulunduğu 35 sanık hakim karşısına çıktı.
Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki yapılan duruşmaya bazı sanıklar ile avukatları katıldı ancak mağdur ve yakınları katılmadı. İddianamenin okunmasının ardından bazı sanık avukatları, müvekkillerin "suç taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak, görevi ihmal" suçundan değil sadece "görevi ihmal suçundan yargılanması için dosyaların ayrılması talebinde bulundu. Mahkemenin talebi reddetmesinin ardından sanıklar savunmalarını yaptı.
Sanıklardan Mutfak Kontrol Teşkilatı Komisyon Başkanı Alper Akyol, üzerine atılı suçları kabul etmediği belirterek askerlerin etkilendiği öne sürülen hindi etinin hangi şartlarda muhafıza edildiğini görmediğini söyledi.
Askerlerin etkilendiği illeri sürülen öğle yemeğinden kendisinin de yediğini ve fiziksel bir şey olmadığını ileri süren Akyol, besin zehirlenmesi olduğunu öğrenince o günkü yemek numunelerini sakladığını beyan etti.
Akyol, Rota yemek şirketinin yükümlülüklerini kontrol etmekteki görevini tam olarak yaptığını ileri sürdü.
"İLGİLİ MAKAMLARA UYARIDA BULUNDUM"
Kısım amiri olan sanık Astsubay Asım Şevki ise yemek şirketi ile ilgili daha önce ilgili makamları uyardığını ifade ederek şöyle konuştu:
"Ben buraya mal saymanı olarak göreve geldim. Ama yönetmenliğe aykırı olarak hiçbir eğitim almadan kısım amiri olarak burada görevlendirildim. Ardından sözleşmede yaptığım incelemede 'gıda zehirlenmesi olmadığı müddetçe sözleşmenin feshedilemeyeceği' maddesini gördüm. Bu konuda ilgili makamlara birkaç uyarıda bulundum. Yaşanan zehirlenme vakasından sonra bu maddelerin sözleşmeden çıkarılması benim görüşümün ne kadar haklı olduğunun kanıtıdır. Zaten benim sözleşmeyi fesih etme ile alakalı bir yetkim yok." dedi.
Akyol, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.
"SU İÇİNCE KARNIM AĞRIYORDU"
Sanık Aşçı Cezmi Elciz de olay günü gece vardiyasının saat 24.00'te başladığını aktararak "O gün yemekte sunulan hindileri kasaphanenin klimasının önünde duruyordu. Soğuktu. Bir buçuk saat ön hazırlık yaptık sonra hindileri tepsilere koyarak fırına verdik. Pişirdikten sonra hindileri, C.B. ve H.Ş'ye sabah teslim ettik. Teslim ettiğim sırada bana 'Hindileri çok güzel pişirmişsin.' dediler. O gün yemekte ben de yedim ancak o gün kışladan su içmedim. Çünkü kışladan su içince karnım ağrıyordu." beyanında bulundu.
Mahkeme başkanı, Elciz'in savunmasının ardından duruşmaya ara verdi.
48 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 23 Mayıs, 16 ve 17 Haziran'da yemekten sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmış, olayla ilgili soruşturma kapsamında 6'sı asker 48 kişi gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve savcılığa çıkarılan şüphelilerden mahkemeye sevk edilen 10 zanlıdan yemek şirketinin genel müdürü Ahmet Türkmen, şirketin Manisa sorumlusu V.A.G, bir askeri personel ve 4 aşçı tutuklanmıştı. Biri gıda mühendisi, 2 askeri personel ve 2'si yardımcı aşçı olmak üzere 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Sağlık Bakanlığı, Manisa'da askerlerin ilk bulgulara göre besin zehirlenmesi sonucu rahatsızlandıklarını açıklamıştı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki bir askerin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda askerin gıda nedeniyle zehirlenmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında şirket sahibi ve askeri personellerin de bulunduğu 35 kişi hakkında "suç taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak, görevi ihmal" suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
23 Mayıs, 16 ve 17 Haziran tarihlerinde Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki görevli acemi eğitimi alan Piyade er Hüsnü Özel'in hayatını kaybettiği ve çok sayıda askerin etkilendiği gıda zehirlenmesine ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede 35 kişi sanık, 722 kişi de müşteki olarak yer alıyor.
HİNDİ ETİ VE MAKARNADA SALMONELLA VİRÜSÜ BULUNDU
İddianamede, Ege Müfreze Komutanlığınca Batı Kışla’da 21, 22 ve 23 Mayıs 2017 tarihlerinde yenilen bütün öğünlerden numune alınarak askeri yetkililerce THSK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Tüketici Güvenliği Laboratuvarlarında inceleme yapıldığı, incelemede hindi sote eti ve salçalı makarnada "salmonella" virüsü tespit edildiği belirtildi.
Yemeğe bakteri karışmasının "hindi etinin hazırlanmaya başlanılmasının ardından 26 saat sonra yemekhaneye dağıtılmak üzere gönderilmesi, et ile kıyma makinesinde parçalanma işlemine tabi tutulması, uygun olmayan sıcaklıkta pişirilme işlemine alınması"ndan kaynaklandığı ifade edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.