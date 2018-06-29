HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’ filminde başrolü yine yakışıklı oyuncuya veren usta yönetmen, Tatlıtuğ’lu çekimlere dün Kapalıçarşı’da bulunan bir hanın avlusunda başladı.

Ezgi Mola ve Ersin Korkut’un da katıldığı çekimlerde sette adeta kuş uçurtulmazken turistlerin bile fotoğraf çektirmesine izin verilmedi.

Filmde bir horoz dövüşçüsünü canlandırdığı konuşulan Tatlıtuğ, kahverengi takım elbisesi ve bıyıklarıyla dikkat çekti.