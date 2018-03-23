Hatay'ın Belen İlçesi'nde bugün kız çocuğu dünyaya gelen Yasin Gökoğlu, müjde vermek için gittiği evde annesiyle 2 oğlunu hareketsiz buldu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 70 yaşındaki Emine Gökoğlu öldü, torunları 12 yaşındaki Ebubekir ve 6 yaşındaki Fatih Gökoğlu ise yoğun bakıma alındı.



DHA'nın haberine göre, Belen ilçesinde oturan Yasin Gökoğlu eşinin doğum sancısı tutması üzerine 2 çocuğunu annesi Emine Gökoğlu'na bırakarak, İskenderun Devlet Hastanesi'ne gitti. Sabah kız çocuğunun dünyaya gelmesi sevinci ile Belen'e annesinin evine dönen Yasin Gökoğlu, içeri girdiğinde annesi ve çocuklarının hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Emine Gökoğlu ve torunları Ebubekir ile Fatih Gökoğlu'nu hastaneye kaldırdı. Ancak Emine Gökoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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