KKTC'de erken seçim tarihi belli oldu!

KKTC Meclisi, ülkede erken genel seçimlerin 7 Ocak 2018'de yapılmasını oy birliği ile kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi erken genel seçimlerin 7 Ocak'ta yapılmasına ilişkin öneriyi kabul etti.

Komite Başkanı İzlem Gürçağ, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, komitenin erken genel seçimlerin tarihinin belirlenmesi yönünde çalışma yaptığını ve bu çalışmayı tamamladıklarını söyledi.

Komitede yapılan çalışmalarda, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekillerinin desteğiyle genel seçimlerin 7 Ocak 2018 tarihinde yapılmasına oy çokluğuyla karar verildiğini belirten Gürçağ, "Halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim." dedi.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da erken genel seçimin 7 Ocak 2018 tarihinde yapılmasına karar verdiklerini aktararak, komitenin aldığı erken seçim kararının gelecek pazartesi günü Meclis Genel Kurulunda onaylandıktan sonra 60 günlük seçim yasaklarının başlayacağını ifade etti.

Komitenin aldığı erken seçim kararının 13 Kasım Pazartesi günü Meclisi Genel Kurulunda oylanmasının ardından resmileşmesi bekleniyor. Toplam 50 sandalye bulunan KKTC Meclisinde, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 20, UBP 18, DP 4, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3 sandalyeye sahip. Mecliste ayrıca 5 bağımsız milletvekili bulunuyor. Geçen yıl nisan ayında UBP ile DP koalisyon hükümeti kurmuştu.