Klasik Türk-İslam ve modern sanat dallarında eserlerden oluşan, Hırka-i Şerif Vakfı Kültür Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan sergi ziyarete açıldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Hoca Üveys Camii Külliyesi’nde düzenlenen sergi açılışına kursiyerlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergideki eserlere ilişkin açıklamada bulunan Hırka-i Şerif Vakfı Kültür Merkezi Müdürü sümeyra Güldal, ‘‘2005 yılından beri hizmete devam ediyoruz. 13 senedir buradayız ve her sene artılar ekleyerek ilerliyoruz. Bu sene 18 branşta 500 öğrencimizle birlikte burada gördüğünüz gibi resim, yağlı boya, pastel, kara kalem, tezhip, ebru, hat, kaligrafi gibi sanat dallarında eserler çıkardık. Verdikleri emek ve harcadıkları zaman hakikaten kayda değer. Boşa zaman geçirmek yerine zamanlarını burada bir kültür çatısı altında değerlendiren kültür insanlarına canı gönülden teşekkür ediyorum’’ dedi.

Sergi, 12 Mayıs 2018 tarihine kadar 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.