Koç Holding'ten sergiye yapılan saldırıyla ilgili açıklama geldi

İKSV tarafından Koç Grubu ana sponsorluğunda düzenlenen 15. İstanbul Bienali ile eşzamanlı olarak Üsküdar Bağlarbaşı'ndaki Abdülmecid Efendi Köşkü'nde sergilenen eserlere yapılan saldırının ardından Koç Holding'ten açıklama geldi.
Koç Holding tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Ülkemizden ve dünyadan 24 sanatçının 1700'lerden günümüze geniş bir döneme yayılan ve bir kısmı Türkiye’de ilk kez sergilenen 30 yapıtını bir araya getiren Kapı Çalana Açılır sergisine önce sosyal medyada yanlış ve manipülatif bilgiler üzerinden itibarsızlaştırma kampanyası düzenlenmiş, daha sonra da bu saldırılar fiili bir şekle dönüşmüş ve pazar günü küçük bir grubun saldırısı yaşanmıştır.
"ABDÜLMECİD EFENDİ KÖŞKÜ HİÇBİR ZAMAN İBADETHANE OLMADI"
Serginin yapıldığı Abdülmecid Efendi Köşkü inşa edildiğinden bugüne kadar ibadethane veya kutsal ziyaret mekanı olarak hiç kullanılmamış olup, özel bir mülktür. Kamuoyuna 'mihrap' diye lanse edilen bölüm aslında şöminedir ve yönü güneybatıdır. Tüm kamuoyunun bileceği gibi mihrabın yönünün kıbleye dönük olması gerekir ve kıble güneydoğu yönündedir.
Bu sergi nedeniyle toplumun kutsal değerlerine saldırılıyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılmasının hiçbir dayanağı yoktur. Koç Topluluğu, inanç özgürlüğüne ve tüm inançların kutsallarına sonuna kadar saygılıdır. Toplumsal kalkınmanın en önemli unsurlarından biri düşünce özgürlüğü ve bunun en etkili mecralarından olan kültür ve sanattır. Kendisine hitap edeni sanat olarak görüp, etmeyeni hayal gücü ve aşırılıklar üzerinden tehdit ve baskı unsuru olarak kullanmaya çalışmak, sığ bir yaklaşımdan öteye gidemez ve kabul edilemez."
- Koç Holding
- Bienali
- İKSV
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